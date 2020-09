Jobsuche und Corona: Vorsichtiger Optimismus

Zwei Drittel aller Jobsuchenden blicken zuversichtlich in die Zukunft

Wien (OTS) - Österreichs Arbeitnehmende starten vorsichtig optimistisch in den Herbst: Wie eine repräsentative Umfrage der Jobplattform StepStone zeigt, blicken zwei Drittel aller Befragten (67%) eher oder sehr positiv in die Zukunft. Befragt wurde eine repräsentative Auswahl von mehr als 700 Arbeitnehmenden und Jobsuchenden in ganz Österreich.

Gute Noten für heimische Unternehmen

Und noch eine gute Nachricht gibt es: Ein Drittel der Teilnehmenden (33%) gibt an, dass Corona die Jobpläne für das laufende Jahr nicht verändert hätte. Erfreulich für Unternehmen: 23% haben während der Krise und des Lockdowns ein positives Bild ihres Betriebes gewonnen – und wollen daher erst einmal am derzeitigen Arbeitsplatz bleiben.

Das könnte auch mit dem vorbildlichen Verhalten von heimischen Unternehmen während der Krise zu tun haben: So zeigen sich 60% des Befragungspanels sehr oder eher zufrieden mit den Maßnahmen, die die jeweiligen Arbeitgebenden getroffen hat. „Österreichs Betriebe haben im Großteil der Fälle rasch und umsichtig reagiert“, lobt Nikolai Dürhammer, Geschäftsführer von StepStone Österreich, heimische Firmen.

Manche Karrieren stagnieren

Dennoch ist nicht alles eitel Wonne am Arbeitsmarkt: Knapp ein Fünftel der Teilnehmenden (19%) wird sich voraussichtlich in diesem Jahr nicht wie erwartet beruflich weiterentwickeln. „Für einige hat Corona und der Lockdown natürlich einen starken Einschnitt in die eigene Karriere bedeutet“, kommentiert das StepStone-Studienleiterin Barbara Oberrauter-Zabransky.

„Manche mussten während dem Lockdown Tätigkeiten außerhalb des eigenen Aufgabengebiets erledigen und möchten ihre Talente jetzt wieder sinnvoll einsetzen. Andere wiederum haben während der Krise festgestellt, dass sie im aktuellen Job eigentlich unglücklich sind.“

Arbeitsmarkt bleibt in Bewegung

Entsprechend in Bewegung bleibt der heimische Arbeitsmarkt: Mehr als die Hälfte aller Österreicherinnen und Österreicher ist zumindest offen für neue Jobangebote. Die Gründe dafür sind vielfältig: Während einige einfach den aktuellen Job wechseln möchten (31%), suchen andere nach einer Corona-bedingten Kündigung nach einer neuen Herausforderung (18%) oder möchten der Kurzarbeit entkommen (11%).

Was müssen Arbeitgebende bieten?

Das Wichtigste für Jobsuchende derzeit: Gute Verdienstchancen (59%), flexible Arbeitszeiten (47%) und ein krisensicherer Arbeitsplatz (43%). „Aber auch entspanntes Arbeiten, kompetente Führungskräfte und eine gute Unternehmenskultur spielen für Talente, die jetzt auf Jobsuche sind, eine große Rolle“, so Oberrauter-Zabransky, „ebenso wie die Möglichkeit zu Home Office und guter Gesundheitsschutz.“

Virtuelles StepStone Karriere-Event

Um Jobsuchenden den (Wieder-)Einstieg zu erleichtern sowie Arbeitgebende und Angestellte zueinander zu bringen, plant StepStone am 8. Oktober ein österreichweites virtuelles Karriere-Event. „Corona hat den virtuellen Kontakt beschleunigt“, so Nikolai Dürhammer. „Das wirkt sich auch auf die Job- und Personalsuche aus. StepStone Österreich beschreitet hier neue Wege, um Unternehmen und Jobsuchende zusammenzubringen und sicherzustellen, dass heimische Firmen mit dem besten Personal voll durchstarten können.“

INFO:

Für die vorliegende Studie hat die Jobplattform StepStone im Juli 2020 ein Panel aus mehr als 700 Angestellten und Jobsuchenden in ganz Österreich befragt, repräsentativ nach Alter, Geschlechtsverteilung und Wohnort.

Eventtipp: Für Bewerberinnen und Bewerber in ganz Österreich veranstaltet StepStone am 8. ein virtuelles Karriere-Event. Der Eintritt ist kostenfrei, es warten spannende Vorträge, Webinare und Live-Chats mit potenziellen Arbeitgebern auf die Besucher.

Hier anmelden: https://www.stepstone.at/e-recruiting/karriere-event

