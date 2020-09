Lichtenegger: Rege Beteiligung an der BürgerInnenversammlung zum Leopoldquartier

Wien (OTS) - Die geladenen AnrainerInnen im Umfeld der Liegenschaft Obere Donaustraße 23-29 besuchten gestern zahlreich die BürgerInnenversammlung gemäß § 104c der Wiener Stadtverfassung, um sich an der Diskussion zur Entwicklung des Leopoldquartiers zu beteiligen.

„Die BürgerInnen haben das Angebot zum Austausch über die Entwicklung in Ihrer Nachbarschaft angenommen, auch wenn dies im Zusammenhang mit COVID-19 nur in eingeschränktem Rahmen stattfinden konnte. Mein Angebot steht, in den nächsten Monaten den Dialog fortzusetzen und erneut BürgerInneninformationsveranstaltungen abzuhalten, hoffentlich bald auch wieder unter regulären Bedingungen“, erklärt Bezirksvorsteherin Uschi Lichtenegger.

Das Siegerprojekt des städtebaulichen Wettberwerbs war Anfang September in einer Ausstellung vor Ort präsentiert worden. Die Bezirksvorstehung hielt die zeitnahe Abhaltung der in der Bezirksvertretung einstimmig beschlossenen BürgerInnenversammlung trotz Einschränkungen für die beste Variante im Sinne einer bestmöglichen Einbindung der AnrainerInnen in den Prozess.



„Die gestrige Diskussion mit allen Beteiligten hat uns erneut einen Schritt weitergebracht, hin zu einer guten Entwicklung des Areals auf möglichst breiter Basis. Im anstehenden Flächenwidmungsverfahren werden wir als Bezirk darauf achten, dass die berechtigten Anliegen der Bevölkerung berücksichtigt werden, dass das Grätzl seine Qualitäten behält und weiter aufgewertet wird,“ so Lichtenegger weiter.

„Die Entwicklung der Liegenschaft ermöglicht es, einige Verbesserungen der Infrastruktur mitzudenken, wie einen neuen Radweg und Baumpflanzungen an der Oberen Donaustraße sowie verbesserte Querungsmöglichkeiten zum Wettsteinpark. Innerhalb des Areals legen wir Wert auf Freiräume mit vielen Bäumen, Fassadenbegrünung, die öffentliche Nutzbarkeit der Flächen und die Vermeidung von zusätzlichem Verkehr“, ergänzt Lichteneggers Stellvertreter Bernhard Seitz.



