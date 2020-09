SMATRICS mobility+: 100 neue High-Power-Charging Ladepunkte für Österreich im nächsten Jahr

Joint Venture von EnBW und SMATRICS für ultraschnelles Laden in ganz Österreich nimmt operativen Betrieb auf

Wien (OTS) - Im April hatte die EnBW AG, Deutschlands Marktführer im Bereich Schnellladen und Betreiber des größten Ladenetzes für Elektromobilität in Deutschland, Österreich und der Schweiz, und der Österreichische Marktführer für Schnelllade-Ladeinfrastruktur SMATRICS die Gründung ihres Joint Ventures SMATRICS mobility+ GmbH bekannt gegeben. Das Unternehmen wird künftig das größte österreichweite High-Power-Ladenetz betreiben und ausbauen. Nach erfolgter Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden in Deutschland und Österreich nimmt SMATRICS mobility+ nun seine Arbeit auf. Bereits heute betreibt das Unternehmen rund 250 Schnellladepunkte in Österreich, bis Ende 2021 sollen über 100 neue HPC (High Power Charging)-Ladepunkten, also Ladepunkte mit einer Leistung bis zu 300 Kilowatt (kw), in Österreich errichtet werden. SMATRICS wird hierfür gleichzeitig als technischer Dienstleister fungieren.

Die Bündelung der Kompetenzen der beiden Partner im Gemeinschaftsunternehmen bringt flächendeckend kurze Ladezeiten. Der weiterhin auch eigenständige Joint Venture Partner SMATRICS übernimmt für das Gemeinschaftsunternehmen entsprechend seiner Kompetenz die Rolle des technischen Dienstleisters. Die EnBW ist bereits heute Anbieter des größten Schnellladenetzes in Deutschland und treibt mit SMATRICS mobility+ nun auch den Ausbau einer flächendeckenden Schnellladeinfrastruktur in Österreich voran. Als Geschäftsführer zeichnen Amadeus Regerbis (Leiter Strategie & Internationalisierung bei der EnBW) als CEO und Hauke Hinrichs (COO der SMATRICS GmbH & Co. KG) als COO für die Geschicke des jungen Unternehmens verantwortlich. Regerbis sieht der Umsetzung, die mit den 100 neuen Ultraschnellladepunkten nun auch spür- und sichtbar wird, mit Freude entgegen: „Wir sorgen konsequent für den Ladeinfrastrukturausbau. Nach Deutschland werden wir mit unserem Partner nun auch in Österreich das größte und beste Netz etablieren und es anschließend auch über die deutschsprachigen Grenzen hinaus ausbauen.“

„Wir freuen uns, dass wir nun von der Planungs- in die Realisierungsphase eintreten und mit unserer Full-Service-Expertise und IT-Kompetenz nun den Roll-Out, den technischen Betrieb und die IT des neuen Gemeinschaftsunternehmens SMATRICS mobility+ betreuen werden“, so Hinrichs anlässlich des nun erfolgten Startschusses.

Mit dem hochwertigen Premium-Angebot – beste Standorte mit höchster Ladegeschwindigkeit und hervorragender Service-Qualität – strebt SMATRICS mobility+ die Etablierung als Marktführer in Österreich an. Der Fokus liegt auf Hochgeschwindigkeits-Ladeinfrastruktur mit Ladeleistungen bis 300 Kilowatt (kW), womit E-Autofahrer je nach Fahrzeug in fünf Minuten Strom für bis zu 100 Kilometer Reichweite laden können. Mit den Ultraschnellladestationen modernster Technologie ermöglicht SMATRICS mobility+ ein optimales Ladeerlebnis auch über Landesgrenzen hinweg. Zu den bestehenden über 250 Schnellladepunkten aus dem SMATRICS Ladenetz sollen heuer noch 20 sowie im kommenden Jahr mindestens 80 HPC-Ladepunkte entlang von Autobahnen und im innerstädtischen Bereich kommen. Damit ist erstmals für eine Flächendeckung mit High-Power-Chargern in urbanen Zentren und für unterwegs garantiert, für Ladungen mit 100 Prozent Ökostrom und mit der gewohnten Servicequalität des Dienstleisters SMATRICS. Die neuen Standorte sind dabei so angelegt, dass sie schnell mit zusätzlichen Ladestationen aufgerüstet werden können, um dem Hochlauf an E-Autos auch in Zukunft immer einen Schritt voraus zu sein.

SMATRICS mobility+

SMATRICS mobility+, ein gemeinsames Tochterunternehmen der EnBW Energie Baden-Württemberg AG und der SMATRICS GmbH & Co. KG, wird das größte österreichweite Ladenetz mit 450 Ladepunkten an 250 Ladestandorten – davon rund 250 Schnellladepunkte an etwa 100 Schnellladestandorten – entlang von Autobahnen sowie in und um Ballungszentren betreiben. Dieses wird das Joint Venture mit weiteren Ultraschnellladestandorten mit Ladeleistungen bis zu 300 kW ausbauen. Das erlaubt je nach E-Auto Ladezeiten von weniger als fünf Minuten für 100 km Reichweite und wird das SMATRICS mobility+ Ladenetz zu einem der führenden in Europa machen. Der Strom an SMATRICS mobility+ Ladepunkten kommt zu 100% aus erneuerbaren Energien.

EnBW

Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG ist mit über 23.000 Mitarbeiter*innen eines der größten Energieunternehmen in Deutschland und Europa und versorgt rund 5,5 Millionen Kund*innen mit Strom, Gas und Wasser sowie mit Energielösungen und energiewirtschaftlichen Dienstleistungen. Im Bereich E-Mobilität hat sich die EnBW in den vergangenen Jahren zu einem der Marktführer entwickelt und deckt als Full-Service-Anbieter mit ihren Tochterunternehmen die komplette Bandbreite ab: von der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen über den Auf- und Ausbau sowie den Betrieb von Ladeinfrastruktur bis zu digitalen Lösungen für Verbraucher*innen. Die Netze BW als unabhängiges EnBW-Tochterunternehmen sorgt darüber hinaus für den sicheren Betrieb von Verteilnetzen.

E-Autofahrer*innen haben mit der mehrfach ausgezeichneten EnBW mobility+ App und Ladekarte Zugang zum EnBW HyperNetz, dem größten Ladenetz in Deutschland, Österreich und der Schweiz und in Summe über 100.000 Ladepunkten in Europa. Überall dort laden EnBW mobility+ Kund*innen zum gleichen Preis, der nur die tatsächlich geladene Strommenge berechnet – fair und jederzeit transparent. Das gilt auch für alle angebundenen Ladestationen anderer Betreiber. Mit diesem Angebot kürte das renommierte Testmagazin „connect“ die EnBW zum besten Elektromobilitätsanbieter Deutschlands (Ausgabe 06/2020).

SMATRICS GmbH & Co. KG

Die SMATRICS GmbH & Co. KG ist führender Anbieter von Dienstleistungen rund um das Thema Elektromobilität und hat ein flächendeckendes Hochleistungs-Ladenetz in Österreich errichtet. Das Leistungsspektrum umfasst zudem maßgeschneiderte Ladelösungen für Unternehmen entlang der gesamten e-mobilen Wertschöpfungskette: von der Planung und Errichtung über den Betrieb der Infrastruktur bis zum Kundenmanagement und der Verrechnung bietet SMATRICS alle Leistungen aus einer Hand. Standardisierte IT Produkte sowie Systemlösungen inkl. Integration in Fremdsysteme sind eine wesentliche Kernkompetenz.

