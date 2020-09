Absage der Veranstaltung „Europa in meiner Region“ im Nationalparkhaus wien-lobAU am 19.9.20

Die geplante Veranstaltung im Nationalparkhaus wien-lobAU muss aufgrund erhöhter Sicherheitsbestimmungen in Zusammenhang mit COVID-19 leider abgesagt werden

Wien (OTS) - Die Errichtung des Nationalparkhauses wien-lobAU wurde als Teil eines EU-Projektes umgesetzt und von der EU kofinanziert. Ziel des grenzüberschreitenden Projektes "Naturpädagogik Donau-Auen" war es, eine erlebnisreiche Ausstellung und eine geeignete naturpädagogische Leitlinie zu entwickeln. Dies erfolgte durch den Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Slowakei (Daphne) und der Tschechischen Republik.

EU-Projekte in Österreich vor den Vorhang

Das Nationalparkhaus wien-lobAU gilt als eines der bekanntesten EU-Projekte in Wien und wurde auserwählt, um im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Europa in meiner Region“ den Wienerinnen und Wienern aufzuzeigen, wie konkret ihre Stadt von EU-Förderungen profitiert. „Europa in meiner Region“ ist eine Kampagne der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten, um Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Union geförderte EU-Projekte bewusst zu machen.

Es tut uns wirklich sehr leid, dass die Veranstaltung jetzt abgesagt werden muss. Um Ihnen jedoch auf anderem Wege mehr Informationen zur Kampagne und zum Projekt zu bieten, verweisen wir auf die folgenden Links:

https://www.europa-in-meiner-region.at/

www.nph-lobau.wien.at

www.europa-in-meiner-region.at



#EUinmyregion

