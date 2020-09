OeEB: Klimaschutz und Entwicklung müssen Hand in Hand gehen

Rund eine halbe Milliarde Euro ist aktuell in klimarelevante Projekte investiert, vier Millionen Menschen erhielten durch OeEB-finanzierte Projekte Zugang zu sauberer Energie

Wien (OTS) - Entwicklungsländer sind überproportional vom Klimawandel betroffen. Hitze, Dürren und Wassermangel behindern die wirtschaftliche Entwicklung und den Weg aus der Armut für viele Menschen. Internationale Klimafinanzierung ist ein wesentliches Instrument, um Entwicklungsländer im Kampf gegen den Klimawandel zu unterstützen. Die Oesterreichische Entwicklungsbank (OeEB) hat es sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten fünf Jahren durchschnittlich 40 % ihres Neugeschäfts in klimaanrechenbare Projekte zu investieren. Dazu zählen Projekte im Bereich Solarenergie, Windkraft, Wasserkraft sowie Energieeffizienz.

Mit Stand Ende 2019 waren 549 Millionen Euro – rund 40 % des OeEB-Portfolios – in klimarelevante Projekte investiert. "Alleine 2019 haben wir rund 140 Millionen Euro für klimarelevante Projekte, etwa im Bereich Erneuerbare Energie, bereitgestellt. Dadurch konnten rund 2,4 Millionen Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden", so Sabine Gaber und Michael Wancata, Vorstände der OeEB.

Wirtschaftswachstum braucht Energie

Mehr als eine Milliarde Menschen weltweit lebt nach wie vor ohne Elektrizität. "Alleine in Subsahara-Afrika hat nur ein Drittel der Bevölkerung Zugang zu Energie", so die OeEB-Vorstände. "Gemeinsam mit anderen Entwicklungsbanken finanzieren wir die Umsetzung des größten Solarparks der Welt – den Benban Solar Park in Ägypten. Das von uns mitfinanzierte Teilvorhaben Nubian Suns etwa soll Elektrizität für 350.000 Haushalte produzieren. Gleichzeitig finanzieren wir auch innovative, netzungebundene Solarlösungen, die von einfachen Solarlampen bis zu eigenständigen Mini-Stromnetzen reichen und vor allem in ländlichen Regionen Zugang zu Elektrizität ermöglichen."

Neben dem Gewinn an Lebensqualität ist das Ankurbeln der Wirtschaft ein Kernziel der OeEB: "Wirtschaftswachstum braucht Energie", betonen die Vorstände der OeEB. "Dabei ist der Energiebedarf gerade in Schwellen- und Entwicklungsländern noch stark im Steigen. Unser Ziel ist es, das Potenzial von erneuerbaren Energien auszunutzen, um Jobs zu schaffen und unternehmerische Tätigkeit zu ermöglichen", so Gaber und Wancata.

OeEB ist größte internationale Klimafinanziererin Österreichs

"Trotz der aktuellen Covid-Krise darf das Thema Klimaschutz nicht in Vergessenheit geraten. Den Klimawandel zu bekämpfen ist und bleibt eine wesentliche Herausforderung. Saubere Energie zu forcieren und einen positiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, wird daher weiterhin ein zentraler Schwerpunkt in unserer Arbeit bleiben", betonen die OeEB-Vorstände.

Im Auftrag des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) stellt die OeEB langfristige Finanzierungen und Eigenkapitalbeteiligungen bereit und trägt damit zu nachhaltigem Wachstum und wirtschaftlicher Entwicklung bei. Neben der Finanzierung von Mikro-, Klein- und Mittelbetrieben und privaten Infrastrukturprojekten in Entwicklungs- und Schwellenländern ist die OeEB vor allem auf die Vergabe von Finanzierungen im Bereich Erneuerbare Energie fokussiert. Damit ist sie die größte internationale Klimafinanziererin in Österreich und sichert den österreichischen Beitrag zum Pariser Klimaabkommen.

OeEB auch heuer Partnerin des Austrian World Summit

"Der Klimawandel stellt uns vor enorme Herausforderungen, die nicht ausschließlich über Gelder der öffentlichen Hand bewältigt werden können. Um die globale Erderwärmung zu begrenzen braucht es den Zusammenschluss aller Player aus Politik, Wirtschaft und Finanzwelt", sind die OeEB-Vorstände überzeugt. Gemäß dem Motto "Be Part of the Solution" ist die OeEB neuerlich Partnerin des Austrian World Summit der am 17. September 2020 zum vierten Mal in Folge in Wien stattfindet und eine der international größten Plattformen zur Diskussion und Lösungsfindung für die weltweite Klimakrise bietet.

Mehr Informationen zu den Projekten der OeEB finden Sie auf der Website der OeEB.

Näheres zu den Entwicklungseffekten der OeEB-Projekte finden Sie hier.

Über die Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB)

Die Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) ist seit 2008 die Entwicklungsbank der Republik Österreich und zu 100 Prozent im Besitz der Oesterreichischen Kontrollbank AG. Als Spezialinstitut finanziert sie private Investitionsvorhaben in Entwicklungs- und Schwellenländern, die sowohl wirtschaftlich als auch entwicklungspolitisch sinnvoll sein müssen. Projektbegleitend werden Programme unterstützt, mit denen zusätzliche Entwicklungseffekte erzielt werden. www.oe-eb.at

Rückfragen & Kontakt:

Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB)

Unternehmenskommunikation

Verena Kastner

Tel. +43 1 533 12 00-2993

verena.kastner @ oe-eb.at