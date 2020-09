Bewohner des Alpbachtals werben für Urlaub in den Bergen

Mit einer neuen Online-Kampagne und der Unterstützung ihrer Bewohner wirbt die Tourismusregion Alpbachtal für den Urlaub in den Bergen.

Alpbachtal (OTS) - Wenn Georg Leitner seiner Passion folgt, dann macht der Alpbachtaler am liebsten ausgiebige Klettertouren, geht Wandern oder fährt mit dem Rad zur nächsten Skitour. Der rüstige Federkielsticker ist einer jener Protagonisten, die in einer neu angelegten Onlinekampagne der Tourismusregion zu Wort kommen. Unter dem Motto „Hier bin ich zu Hause - entdecke das authentische Tirol“ werden sie zu Botschaftern der Tourismusdestination und zeigen, was aus ihrer Sicht das Besondere an ihrem Heimatort ist.

Die 30 Sekunden-Spots werden auf mehreren Kanälen online ausgespielt und richten sich an Gäste aus Deutschland und Österreich. Vertieft wird ihre Geschichte dann im Blog der Tourismusregion. Umgesetzt wurden die Kampagnen In-House und in Zusammenarbeit mit der Shootandstyle Videoproduktion aus der Region. Für Markus Kofler, Geschäftsführer der Region, ist klar: „Gäste lernen das Alpbachtal aus einer neuen Perspektive kennen, nämlich aus der Sicht seiner Bewohner und Gastgeber“.

Derzeit werden drei Kampagen ausgespielt: Neben dem Federkielsticker werben der Alm-Käser Hannes Klingler (Video: https://youtu.be/QFs8O1i49pA) und der Säger Andreas Moser (Video: https://youtu.be/gTky6cIkbeA) mit ihrer Geschichte für die Destination.

Die Tourismusregion Alpbachtal hat dazu ein klares Profil entwickelt. Es sind jene Menschen, die der Region ihr authentisches Gesicht verleihen und den Urlaub zu einem besonderen Erlebnis machen. Seit Jahren setzt die Region auf diese Geschichten. Tradition, Handwerk, besondere Fähigkeiten und Einzigartiges stehen im Mittelpunkt.

