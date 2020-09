GLOBAL 2000-Klimareport: OÖ hat höchste Pro-Kopf-CO2-Emissionen Österreichs

Massive Verkehrsbelastung, niedriger Anteil erneuerbarer Energien, aber vergleichsweise hohe Sanierungsrate in Oberösterreich.

Wien/Linz (OTS) - In einem großen Klimaschutzbericht, welcher im Rahmen der Umweltinitiative Mutter Erde veröffentlicht wird, untersucht die österreichische Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 die Fortschritte der Bundesländer beim Klimaschutz seit 2010. Das Bild zeigt für Oberösterreich noch großen Handlungsbedarf: „Von allen Bundesländern hat Oberösterreich die höchsten Pro-Kopf-CO2-Emissionen, das sollte Anlass geben, die bisherigen Strategien und Maßnahmen zu überdenken. Vor allem die hohe Verkehrsbelastung und der niedrige Anteil erneuerbarer Energien sind ein großes Problem. Vergleichsweise gut schneidet Oberösterreich hingegen bei der Sanierungstätigkeit ab", betont Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000.

Keine absoluten Treibhausgasreduktionsziele in Oberösterreich

Mit 7,3 t CO2 hat Oberösterreich den höchsten Pro-Kopf-Ausstoß in Österreich. Treibhausgasemissionen aus Anlagen der Großindustrie und der Energiewirtschaft sind in der Studie nicht berücksichtigt worden, um die Vergleichbarkeit zu verbessern. Bedenklich ist in Oberösterreich zudem der ansteigende Trend: Seit 2010 sind die Treibhausgasemissionen um 1,4 % angestiegen. Kritisch sieht GLOBAL 2000 in dem Zusammenhang, dass es in Oberösterreich noch keine langfristigen und mittelfristigen Ziele für absolute Treibhausgasreduktionen gibt, wie dies aus wissenschaftlicher Sicht erforderlich wäre.

Bundesweit höchste Sanierungsrate, aber dennoch Handlungsbedarf

Der Anteil erneuerbarer Energien liegt in Oberösterreich mit 30,3 % unter dem Bundesdurchschnitt. Nur Wien und die Steiermark haben einen noch niedrigeren Anteil erneuerbarer Energien. Insbesondere der Umstieg von alten Ölheizungen und Gasheizungen auf klimafreundliche Systeme sollte daher stärker vorangetrieben werden. Relativ gut schneidet Oberösterreich bei der Sanierungsrate ab. Mit einer Sanierungsrate von 1,9 % hat Oberösterreich den höchsten Wert aller Bundesländer. Von der für die Erreichung der Klimaziele erforderlichen Sanierungsrate von 3 % ist man aber auch in Oberösterreich noch weit entfernt. Eine neue Sanierungsinitiative sollte das ändern.

Hohe Verkehrsbelastung

In Oberösterreich werden 69 % der Wege mit dem motorisierten Individualverkehr, 9 % mit dem öffentlichen Verkehr, 6 % mit dem Fahrrad und 16 % zu Fuß zurückgelegt. Nach Kärnten und dem Burgenland hat Oberösterreich damit den höchsten Anteil des motorisierten Individualverkehrs. Bedenklich sind auch die Trends zu immer mehr PKW: Der Motorisierungsgrad liegt bei 635,6 PKW/1.000 EW und ist seit 2010 um 9,9 % gestiegen. "Es braucht jetzt klare und verbindliche Strategien für den Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle bis spätestens 2040 sowie neue Initiativen, leistbare und umweltfreundliche Mobilität voranzutreiben. Gerade im Verkehrsbereich sollte Oberösterreich eine wirksame Strategie entwickeln, wie der Anteil des Umweltverbunds rasch gesteigert werden kann. Mit einem Ausbau von Bahn- und Busverbindungen sowie Radwegen, kann die hohe Belastung durch Staus, Lärm und Abgase verringert werden", sagt Wahlmüller.

Viele positive Initiativen weisen den Weg

Positiv sieht GLOBAL 2000, dass es viele Initiativen von Gemeinden, Vereinen, Unternehmen und Einzelpersonen gibt, die positive Veränderungen auf den Weg bringen wollen. Diese Initiativen sind bereits Teil der Veränderung und sollten gefördert und ausgebaut werden. Sie sind Labore für eine bessere Zukunft und können den Grundstein für eine Transformation hin zu einem klimafreundlichen Oberösterreich legen. Eine kleine Auswahl an positiven Beispielprojekten ist in der Studie (ab S. 34) enthalten.

