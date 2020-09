XCMG-Produktbewertungsteam schließt erste Produktbewertungsrunde ab

Xuzhou, China (ots/PRNewswire) - Der führende Baumaschinenhersteller XCMG (SHE: 000425) hat ein Produktbewertungsteam mit 50 Produktbewertern geschaffen, um Produkte auf der Grundlage von Kundenfeedback zu verbessern. Das Team hat kürzlich die erste Bewertungsrunde der neuesten Hebemaschinen von XCMG an mehreren Standorten in ganz China abgeschlossen.

Die Produktbewerter verfügen über umfassende Kenntnisse beim Betrieb verschiedener Baumaschinen. Mit ihren durchschnittlich mehr als 10 Jahren Erfahrung können ihre einzigartigen Erkenntnisse dafür genutzt werden, Produkte und Dienstleistungen auf der Grundlage der Kundenwünsche zu verbessern und zukünftige Käufer professionell zu beraten.

Im August trafen sich 10 Produktbewerter mit Fachkenntnissen bei der Bedienung von Geräten für spezielle und gefährliche Einsätze in Fuzhou in der Provinz Fujian, um die neuen Kranmodelle QY25K5C_I und QY40KC_I von XCMG zu testen. Die neuen Designs zeichnen sich jetzt durch längere Ausleger und eine optimierte Struktur aus, die die Sicherheit, Stabilität, Zuverlässigkeit sowie die Gesamtleistung erheblich verbessern. Die Bewertung fand bei starkem Wind statt und die Verantwortlichen lobten die Stabilität der Ausleger.

"Wir hoffen, dass unsere treuen Kunden uns gezieltes und direktes Feedback geben können. Wir arbeiten mit den Partnern zusammen, die unsere Produkte langfristig nutzen, und die Produkte aus ihrer Sicht zu verbessern", erklärte Sun Jianzhong, XCMG-Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs für Hebemaschinen bei XCMG.

Im Jahr 2020 nutzt XCMG aktiv das Feedback der Benutzer und arbeitet kundenorientierter an den neuen Versionen der klassischen Hebemaschinen, um den zunehmend über Fachkenntnisse verfügenden Kunden ein bedarfsorientierteres Geschäftsmodell zu bieten.

Wang Min, Vorsitzender und CEO von XCMG, äußerte sich kürzlich anlässlich der China Chief Quality Official Conference 2020 zur Praxis von XCMG und den Ergebnissen im Hinblick auf das allgemeine Qualitätsmanagement und erklärte: "Führungskompetenz, Qualitätskultur, fortschrittliche Qualitätsmanagementsysteme und kontinuierliche technologische Innovationen sind die Säulen unserer Qualitätsstrategie".

Informationen zu XCMG

XCMG ist ein multinationales Fertigungsunternehmen für Baumaschinen, das auf eine 77-jährige Geschichte zurückblickt. Momentan liegt es auf Platz Vier in der weltweiten Baumaschinenbranche. Das Unternehmen exportiert in über 187 Länder und Regionen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.xcmg.com, oder auf den XCMG-Seiten von Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn und Instagram.

Foto - https://mma.prnews wire.com/media/1273397/XCMG_Product_Review_Machinery.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Wang Lin

+86-516-87565404

xcmg_media @ 163.com