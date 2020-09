Nationalrat - Herr: „Niemand darf sich durch die Corona-Krise bereichern!“

Wien (OTS) - In der Sondersitzung des Nationalrats prangerte SPÖ-Abgeordnete Julia Herr an, dass zahlreiche große Unternehmen staatliche Hilfen in Anspruch nehmen konnten, obwohl sie weiterhin Gewinne an Aktionäre ausgeschüttet und ihre Manager Boni kassiert haben, während gleichzeitig Arbeitsplätze abgebaut wurden. „Koste es, was es wolle – das hat für einige wenige, für die Freunde der ÖVP, gegolten, aber nicht für die arbeitenden Menschen!“, kritisierte sie. „Wir werden nicht zuschauen, wie Sie schamlos Klientelpolitik betreiben“, so ihre Kritik in Richtung ÖVP. ****

„Jetzt ist die Zeit, um für Arbeitsplätze zu kämpfen!“, forderte Herr. „Sonst sind sie weg!“ Daher brachte sie einen Antrag ein, in dem sie forderte, dass vom Staat unterstützte Unternehmen keine Gewinne, Dividenden oder Manager-Boni auszahlen dürfen. Dadurch könne gewährleistet werden, dass staatliche Hilfe für die Sicherung von Arbeitsplätzen verwendet wird. Es sei auch an der Zeit, neue umweltfreundliche Industrien zu fördern. Die SPÖ habe ein Paket vorgelegt, in dem über die nächsten zehn Jahre 250.000 nachhaltige Arbeitsplätze geschaffen werden können. „Setzen wir das um!“, appellierte die Abgeordnete. (Schluss) ar

