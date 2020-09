Aviso: Startschuss für das „Diabeteszentrum Wienerberg“

Wien (OTS) - Am Mittwoch, den 16. September 2020 findet der Startschuss für den Umbau der ehemaligen Bank Austria Filiale in der Sahulkastraße 5/35 in 1100 Wien zum ersten Wiener Diabeteszentrum statt. Das Diabeteszentrum Wienerberg ist eine Kooperation zwischen der Stadt Wien und der Österreichischen Gesundheitskasse, der Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen sowie der Versicherungsanstalt öffentlicher Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau. In dem Zentrum sollen jährlich bis zu 8.000 Menschen mit Diabetes versorgt werden. Erstmalig werden auch Menschen mit Diabetes in die Ausgestaltung des Angebotes einbezogen. Die Eröffnung ist für den Sommer 2021 geplant.

Mit: Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport Peter Hacker, Stadträtin für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen Kathrin Gaál, Stellvertretender Vorsitzender des ÖGK-Landesstellenausschusses Wien Alois Bachmeier, Generaldirektorin des Wiener Gesundheitsverbundes Evelyn Kölldorfer-Leitgeb

Datum: Mittwoch, 16. September 2020, 12:15 - 13:15 Uhr

Ort: Sahulkastraße 5/35, Karl-Wrba-Hof, Innenhof, 1100 Wien

