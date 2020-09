Volkshilfe: Mahnwache vor letztem Quartier für unbegleitete Flüchtlinge in Oberösterreich

Menschen in Moria leiden, in Österreich werden weiter Quartiere zugesperrt.

Wien (OTS) - In Moria müssen nach den Bränden der Vorwoche Tausende Menschen, darunter viele Kinder und Jugendliche, auf der Straße leben. In Linz wiederum ist die Volkshilfe Oberösterreich gezwungen, ihr letztes Quartier für unbegleitete Flüchtlinge zuzusperren.



Um auf diese völlig paradoxe Situation, auf diesen Skandal hinzuweisen, veranstaltet die Volkshilfe eine Mahnwache inklusive Pressegespräch vor dem Flüchtlingsquartier in Linz.

Daran teilnehmen und Statements abgeben werden:



Michael Schodermayr, Vorsitzender der Volkshilfe Oberösterreich

Christian Schörkhuber, Geschäftsführer der Flüchtlings- und MigrantInnenbetreuung der Volkshilfe OÖ

Judith Ranftler, Bereichsleiterin Asyl&Migration Volkshilfe Österreich

Mahnwache vor Flüchtlingsquartier

Datum: 15.09.2020, 15:00 - 15:30 Uhr

Ort: Raimundstraße 21, 4020 Linz , Österreich

