RBC eröffnet Anmeldephase für das erste globale virtuelle Lauf-Event der Spendenlauf-Reihe Race for the Kids

Toronto (ots/PRNewswire) - Teilnehmer sind aufgerufen, ihren 'virtuellen Lauf' selbstständig zu erlaufen oder zu erwandern, um 36 als Partner teilnehmende Wohltätigkeitsorganisationen aus 16 Ländern zu unterstützen

Die RBC hat heute die Anmeldephase für die Teilnahme am ersten globalen und virtuellen Wohltätigkeitslauf der klassischen RBC "Race for the Kids"-Serie eröffnet. Die im Rahmen der Veranstaltung gesammelten Spenden kommen Projekten für Jugendliche und Kinder auf der ganzen Welt zugute, und die Teilnehmer können unter 36 wohltätigen Partnerorganisationen auswählen, die sie unterstützen möchten. Es ist angesichts der erheblichen Beeinträchtigungen durch die COVID-19-Pandemie heute mehr denn je erforderlich, die Arbeit dieser Partner-Wohltätigkeitsorganisationen für junge Leute zu unterstützen.

Die Teilnehmer werden, anders als bei einer Laufveranstaltung im Standardformat, über die Online-Registrierungs- und Fundraising-Website des Events in den Genuss einer innovativen virtuellen Erfahrung kommen:

Die Anmeldung zu der Veranstaltung ist kostenfrei und steht jedem offen, unabhängig von geographischem Standort, Alter oder Lauffähigkeiten.

Die Teilnehmer können unter 36 wohltätigen Partnerorganisationen auswählen, die sie unterstützen möchten, unabhängig davon, wo diese sich physisch befinden.

Die Teilnehmer können ihre persönliche Laufdistanz und Laufstrecke in ihrer örtlichen Gemeinde auswählen (ohne vorgegebene Streckenführung).

Die Teilnehmer sind aufgerufen, ihren Lauf oder ihre Wanderung am Wochenende des Laufs vom 17. bis 18. Oktober (unter Beachtung der örtlichen Hinweise und behördlichen Vorgaben im Bereich der öffentlichen Gesundheit) selbstständig oder mit Familienmitgliedern zu absolvieren.

Die Event-Website lässt sich mit zahlreichen Lauf-Apps integrieren, so dass die Teilnehmer ihren Lauf bzw. ihre Wanderung nachhalten und kartieren können.

Startnummern, Veranstaltungsplakate und Abschlussurkunden werden auf der Veranstaltungswebsite zum Herunterladen bereitgestellt.

Die Teilnehmer werden außerdem digitale Medaillen und Auszeichnungen erhalten, die sie über Social Media teilen können.

Die RBC will mit der Veranstaltung den "größten familienfreundlichen Volkslauf der Welt" ins Leben rufen, zu dem alle Mitarbeiter der RBC, ihre Familien und Freunde, Unterstützer der wohltätigen Partnerorganisationen und alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind.

"Die globale Pandemie hat verschiedene Aspekte unseres Lebens umgewälzt. Für viele junge Menschen hat sich die Krise negativ auf psychische Gesundheit und Wohlbefinden und den Zugang zu Bildung und Beschäftigungsmöglichkeiten ausgewirkt", erklärt Dave McKay, President und Chief Executive Officer der RBC. "Wir wollen unser RBC Race for the Kids-Event in diesem Jahr in einem virtuellen Format durchführen, um sicherzustellen, dass wir auch weiterhin auf diese Bedürfnisse eingehen und junge Menschen und ihre Familien unterstützen können, die mit diesen Herausforderungen konfrontiert sind. Ich möchte unseren 36 wohltätigen Partnerorganisationen für ihr anhaltendes Engagement für die Jugend in diesem schwierigen Jahr danken und freue mich auf das Wochenende, an dem der Lauf stattfinden wird".

Die vor 2020 durchgeführten Race for the Kids-Veranstaltungen der RBC fanden an 17 verschiedenen physischen Orten statt, darunter die Bahamas, Barbados, Calgary, Chicago, Hongkong, Jersey, Kuala Lumpur, London, Montreal, New York, Ottawa, Seattle, St. Paul, Sydney, Toronto, Trinidad & Tobago, und Vancouver. Die Event-Reihe hat seit ihrer Einführung im Jahr 2009 mehr als 260.000 Teilnehmer angezogen und über 57 Millionen Dollar für die Belange von Jugendlichen und Kindern auf der ganzen Welt zusammengebracht.

Zusätzlich zur Ausrichtung dieser virtuellen Veranstaltung hat die RBC bisher 10,5 Millionen Dollar für Ernährungssicherheit, psychische Gesundheit und strategische Bereitschaft als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie bereitgestellt. Im Jahr 2019 spendete die RBC 130 Millionen Dollar an rund 5.000 Wohltätigkeitsorganisationen weltweit.

Mehr zum Race for the Kids der RBC, den wohltätigen Partnerorganisationen und die Anmeldemöglichkeit für das virtuelle Event finden Sie unter: www.rbcraceforthekids.com.

Informationen zur RBC

Die Royal Bank of Canada ist ein globales Finanzinstitut mit einem zweck- und prinzipienorientierten Ansatz, der auf Spitzenleistungen ausgerichtet ist. Unseren Erfolg verdanken wir unseren mehr als 86.000 Mitarbeitern, die unsere Vision, unsere Werte und unsere Strategie umsetzen, mit denen wir unseren Kunden zum Erfolg verhelfen und Wachstum und Wohlstand in der Gesellschaft unterstützen. Als größte Bank Kanadas, die in Bezug auf Marktkapitalisierung zu den größten Banken der Welt zählt, haben wir ein diversifiziertes Geschäftsmodell mit Schwerpunkt auf Innovation und der Bereitstellung exzellenter Erfahrungen für unsere 17 Millionen Kunden in Kanada, den USA und 34 weiteren Ländern. Weiterführende Informationen finden Sie unter rbc.com.

Wir sind stolz darauf, ein breites Spektrum von gemeinschaftlichen Initiativen durch Spenden, Gemeinschaftsinvestitionen und ehrenamtliche Tätigkeiten von Mitarbeitern zu unterstützen. Mehr zu unserer Arbeit finden Sie unter: rbc.com/community-social-impact.

Josh Humeniuk, Corporate Communications, RBC, 416-567-5607, josh.humeniuk @ rbc.com