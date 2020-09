Kinderleicht backen: Neues Back-Starter-Set von Fini’s Feinstes mit BatiLoo

Entdecke die Fini in Dir: Fini’s Feinstes und das junge österreichische Start-up BatiLoo bringen ein Starter-Set für kleine und große Bäcker auf den Markt

Gemeinsam backen

„ Fini’s Feinstes steht für Backen mit Liebe und Tradition, für österreichische Küche und Genuss. Uns ist wichtig, die Freude am Backen zu vermitteln. Kindern soll es Spaß machen, in der Küche etwas auszuprobieren. Die bunte Welt von BatiLoo schafft eine gute Ergänzung zu Fini’s Feinstes “, erklärt Harald Lang, Marketingleiter bei Fini’s Feinstes.

„ In jedem selbstgebackenen Kuchen steckt eine Geschichte, eine schöne Kindheitserinnerung und gemeinsame Zeit mit der Familie. Man erschafft etwas mit den eigenen Händen, kann kreativ werden. Fini’s Feinstes ist wie die gute Oma, die für Wärme und Geborgenheit sorgt. Wir wollen Kinder und Familien dazu bewegen, in unsere Backwelt einzutauchen “, sagt Batiloo-Erfinderin Florentina Klampferer.

Das Starter-Set von Fini’s Feinstes für Kinder

Hochwertiger Karton mit folgendem Inhalt:

Fini´s Feinstes Dinkelmehl (1kg)

Fini´s Feinstes Weizengrieß (500 g)

BatiLoo-Backbuch mit einfachen Rezepten und lustigen Geschichten

BatiLoo-Messbecher für kinderleichtes Abmessen nach Farben

JETZT NUR FÜR KURZE ZEIT: Das Starter-Set von Fini’s Feinstes und BatiLoo ist ab dem 21. September 2020 exklusiv bei Billa und Merkur erhältlich (solange der Vorrat reicht).

Das Konzept

Keine Frage: Eine der schönsten Kindheitserinnerungen ist der Duft von frisch gebackenem Kuchen, den viele Erwachsene noch heute mit ihrer Kindheit verbinden. Trotzdem nehmen sich junge Eltern manchmal zu wenig Zeit, um zu backen. Fini’s Feinstes möchte die Freude am Backen an die Kleinen weitergeben. Gemeinsam mit dem jungen österreichischen Start-up BatiLoo bringt die beliebteste Mehlmarke Österreichs ein Starter-Set für kleine und große Bäcker heraus. Neben den Grundzutaten Mehl & Gries befindet sich ein neuartiges Kinderkochbuch darin. Mit Batiloo können Kinder ab 3 Jahren ohne Waage nach Farben kochen lernen. Die Zubereitung wird in Form von Abenteuergeschichten erzählt. Die Schritt-für-Schritt Anleitung ist spielerisch dargestellt.

Wie einfach das Backen mit BatiLoo und Fini’s Feinstes ist, beweist das innovative Konzept. Das Besondere an BatiLoo ist ein eigens entwickelter Messbecher. Damit können bereits Vorschulkinder Zutaten nach definierten Farbmarkierungen spielerisch abmessen und eine Waage wird nicht mehr benötigt. So bekommen sie ein Gefühl für Mengenangaben, lernen einen bewussten Umgang mit Lebensmitteln und verbessern Motorik, Kreativität und Selbstständigkeit.

100% Qualität aus Österreich

Fini’s Feinstes ist die beliebteste Mehlmarke in Österreich und nationaler Marktführer mit 25% Marktanteil. Das Getreide von Fini’s Feinstes kommt zu 100% aus regionalen Anbaugebieten aus dem Burgenland sowie aus Niederösterreich und wird nach kurzen Transportwegen in der Fini’s Feinstes Mühle sorgsam vermahlen. Das Batiloo-Buch und der Messbecher wurden zu 100% in Österreich entwickelt und von österreichischen Produzenten hergestellt.

Top 5 Tipps für Backen mit Kindern von Fini’s Feinstes:

Die Kinder, Rezepte aussuchen lassen Einfache Rezepte auswählen Kinder Zutrauen schenken, selbst machen lassen & loben Anlässe schaffen (Besuch, Feier, etc.) Gemeinsam genießen und Geschichten erzählen

Mehr Tipps und Rezepte auf finis-feinstes.at

