NEOS Hernals unterstützen Bürgerinitiative "Dornbach radelt sicher"

Cora Urban: „Brauchen Neugestaltung mit echter Bürger_innenbeteiligung “

Wien (OTS) - NEOS Hernals unterstützt die Initiative ‘Dornbach radelt sicher’, die sich für einen durchgehenden und sicheren Radweg bis nach Neuwaldegg einsetzt. Bereits im Juni 2017 brachten NEOS Hernals einen Antrag zum Lückenschluss des Radweges auf der Alszeile nach Neuwaldegg ein. Ein halbes Jahr später folgte ein gemeinsamer Antrag von SPÖ und Grünen. Beide wurden der Bezirksentwicklungskommission zugewiesen, aber – trotz SPÖ-Vorsitz – nie weiter behandelt. Nun, nach Einladung der Bürgerinitiative zu einer Podiumsdiskussion, stehen beide Anträge plötzlich auf der Tagesordnung! „Natürlich freuen wir uns, dass 3 Jahre nach Einreichung das Thema endlich auf der Tagesordnung steht. Das ist ein erster Erfolg des beherzten Einsatzes der Initiative „Dornbach radelt sicher“. Dass es jetzt ein so großes Thema ist, ist aber sicher auch dem Wiener Wahlkampf geschuldet“, so Cora Urban, Spitzenkandidatin NEOS Hernals.

NEOS Hernals sprechen sich in einem ersten Schritt für eine rasch umsetzbare und kostengünstige Lösung aus: Die Errichtung eines 2-Richtungs-Radweges entlang der Vollbadgasse (Seite Göttlicher Heiland) und die Anbindung an den bestehenden Fahrradstreifen in der Dornbacher Straße sowie einen geregelten Übergang auf der Kreuzung Dornbacher Straße/Vollbadgasse. Piktogramme als Lösung für das gefährlichste Teilstück werden aufgrund des geringen Nutzens abgelehnt.

„Für uns steht fest, dass eine umfassende Neugestaltung unter echter Einbindung der Bürgerinnen und Bürger passieren muss! Nur so können die vielen Stimmen gehört, die unterschiedlichen Ideen umfassend diskutiert und eine nachhaltige Umgestaltung mit breiter Unterstützung der Hernalserinnen und Hernalser durchgeführt werden!“, so Urban.

Mit dem Konzept, den Alsbach an die Oberfläche zu holen und die Bauarbeiten zu nutzen, um im gleichen Zug einen Radweg zu bauen, werden zukunftsweisende Umwelt- und Mobilitätskonzepte kombiniert.

