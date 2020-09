ZTE wird auf 5G World 2020 zweifach ausgezeichnet: Best Test & Measurement Technology-Award und Most Successful 5G Consumer Service-Award

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die ZTE Corporation ist ein international führender Anbieter von Lösungen für die Telekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden im Bereich mobiles Internet. Im Rahmen der 5G World 2020, die am 2. September von Informa ausgerichtet wurde, hat das Unternehmen zwei Auszeichnungen erhalten. Dazu zählen die Kategorie Best Test & Measurement Technology Award für die Lösung iFlow (Insight Flow), eine Flow-basierte Lösung für präzise Netzwerkeinblicke, sowie die Kategorie Most Successful 5G Consumer Service Award für den 5G+ Live TV Service.

ZTE hat die innovative iFlow-Lösung basierend auf Inband OAM eingeführt, um sowohl die Steuerebene als auch die Forwarding-Ebene umfassend zu überwachen. Ziel der Lösung ist es, eine Reihe von Problemen im Transportnetz zu bewältigen. Dazu gehören nicht messbare Service-SLA, schwierige Fehlerlokalisierung und zu wenige Möglichkeiten für Einblicke ins Netzwerk.

Basierend auf der Datenerfassung in Millisekundenebene sowie Hop-by-Hop Node-Detection ermöglicht iFlow die Bestimmung der Dienstqualität, Fehlerlokalisierung und die automatische Wiederherstellung des Dienstes innerhalb von Sekunden. Zudem unterstützt die iFlow-Lösung in einem geschlossenen Kreislauf den gesamten Lebenszyklus der Netzdienste von Überwachung und Analyse bis hin zur Optimierung. Dies führt zu einer erheblichen Verbesserung hinsichtlich der Qualität von Netzdiensten sowie der Betriebs- und Wartungserfahrung von Netzbetreibern. Außerdem hilft es ihnen dabei, die Komplexität und die Kosten für Betrieb und Wartung zu reduzieren.

ZTE's 5G+ Live TV wiederum ist für Großveranstaltungen und Konzerte ausgelegt. Mit der Integration von Multi-Angle-HD (High Definition) Live-Übertragungen, Mehrwertdienstleistungen und sozialen Funktionen bietet die Lösung dem Zuschauer innovative Erfahrungen in verschiedenen 5G-Szenarien mit MEC-Technologie und KI-Erkennung. Darüber hinaus ermöglicht es dem Publikum, die Spiele aus verschiedenen Perspektiven zu verfolgen, wodurch den Zuschauern vor Ort ein individuelles Erlebnis geboten wird. Auch Zuschauer von zu Hause können hiermit eine immersive Erfahrung machen.

"Im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen bietet 5G+ Live TV den Netzbetreibern mehr kommerzielle Möglichkeiten", erklärt Fang Hui, Vice President von ZTE. "Die Lösung erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Anbietern und Netzbetreibern, was eine wichtige Ausrichtung für die Entwicklung im Bereich 5G-Video sein wird."

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Endverbraucher, Netzbetreiber, Unternehmen sowie Anwender im öffentlichen Sektor. Das Unternehmen bietet seinen Kunden integrierte End-to-End-Innovationen und liefert exzellente Leistungen mit Mehrwert für die immer enger zusammenwachsenden Sektoren Telekommunikation und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert. Seine Produkte und Services werden an über 500 Betreiber in mehr als 160 Ländern verkauft. Zehn Prozent seines Jahresumsatzes investiert ZTE in Forschung und Entwicklung und beteiligt sich zudem als führender Akteur in einer Reihe von Branchenorganisationen zur Entwicklung internationaler Standards. ZTE bekennt sich im Rahmen seiner CSR-Strategie zur sozialen Verantwortung von Unternehmen und ist Mitglied im UN-Netzwerk Global Compact. Weitere Informationen zum Unternehmen gibt es unter www.zte.com.cn.

Pressekontakt ZTE

ZTE Deutschland GmbH

Susanne Baumann

Fritz-Vomfelde-Str. 26-30

40547 Düsseldorf

Tel. +49 163 8199405

E-Mail: susanne.baumann @ zte.com.cn

Presseagentur ZTE

LEWIS Communications

Lisa Brandes/Ann-Christin Schiller

Johannstraße 1

40476 Düsseldorf

Tel. +49 (0) 2118824 7637 E-Mail: ZTEGermany @ teamlewis.com