Toto: Dreifachjackpot – rund 165.000 Euro warten

Doppeljackpot beim Zwölfer zweimal geknackt

Wien (OTS) - Meisterschaftsstart in Österreich - das veranlasste Toto, einen Super 13er (in Kombination mit einem Doppeljackpot) durchzuführen. Für die Tipp-Fans hieß das, dass es um rund 150.000 Euro ging. Doch sie nutzten die Chance noch nicht, denn es gelang abermals niemandem, 13 Spiele richtig zu tippen. Damit geht es nun um einen Dreifachjackpot mit rund 165.000 Euro.

Beim Zwölfer ging es ebenfalls um einen Doppeljackpot, und der wurde von einem Wiener und von einem Oberösterreicher geknackt. Beide gewannen jeweils mehr als 7.000 Euro.

In der Torwette gab es erneut keine fünf und auch keine vier richtigen Ergebnisse, womit die Jackpots in beiden Rängen in die Verlängerung gehen.

Annahmeschluss für die Toto Runde 38A ist am Dienstag, um 18:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 37B

3fachJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 151.144,82 – 165.000 Euro warten 2 Zwölfer, im Topf bleiben EUR 7.059,10 36 Elfer zu je EUR 54,00 248 Zehner zu je EUR 15,60 229 5er Bonus zu je EUR 7,00

Der richtige Tipp: X X 1 2 2 / 2 1 2 X 2 1 X X 2 1 X 2 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 23.236,32 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 1.033,34 Torwette 3. Rang: 4 zu je EUR 195,30 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 135.747,64

Torwette-Resultate: 0:0 1:1 +:2 0:2 0:+

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at