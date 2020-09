Lotto: Vierfachjackpot – es geht um 4,8 Millionen Euro

2 Sechser bei LottoPlus zu je 176.000 Euro und 2 Joker zu je 122.000 Euro

Wien (OTS) - Vierfachjackpot und zwei Sechser – dieser Widerspruch ist allerdings nur ein scheinbarer. Denn während es bei Lotto zum vierten Mal in Folge niemandem gelang, die „sechs Richtigen“ anzukreuzen, gab es bei LottoPlus zwei Sechser.

Aber der Reihe nach: Zum sechsten Mal heuer geht es bei Lotto am Mittwoch um einen Vierfachjackpot und damit um rund 4,8 Millionen Euro. Dreimal wurde er bisher geknackt, zweimal mündete er in einem Fünffach- und in weiterer Folge in einem Sechsfachjackpot.

Vier Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils mehr als 40.800 Euro. Zwei Gewinne wurden in Niederösterreich erzielt, je einer in Oberösterreich und Kärnten.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Wochenende gleich zwei Sechser. Ein Salzburger und ein Oberösterreicher kamen jeweils per Quicktipp zum Sechser und erhalten dafür jeweils rund 176.000 Euro.

Joker

Ebenfalls zwei Gewinner gab es beim Joker. Beide kommen aus Niederösterreich und erhalten jeweils mehr als 122.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 13. September 2020

4fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 3.660.980,52 – 4,8 Mio. warten 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 40.809,10 125 Fünfer zu je EUR 1.424,60 361 Vierer+ZZ zu je EUR 147,90 6.123 Vierer zu je EUR 48,40 8.034 Dreier+ZZ zu je EUR 16,60 99.809 Dreier zu je EUR 5,30 310.886 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 20 22 30 34 40 43 Zusatzzahl 39

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 13. September 2020

2 Sechser zu je EUR 175.944,90 96 Fünfer zu je EUR 858,50 4.102 Vierer zu je EUR 17,90 64.323 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 02 07 08 21 27 31

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 13. September 2020

2 Joker zu je EUR 122.374,90 19 mal EUR 8.800,00 127 mal EUR 880,00 1.197 mal EUR 88,00 12.499 mal EUR 8,00 122.921 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 3 5 6 9 4 8

