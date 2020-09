PVÖ-Kopietz: Greenpeace-Auszeichnung für Wien als klimafreundlichste Mobilitätsmetropole!

Umfassende Klimapolitik der Stadt kommt auch den SeniorInnen zugute

Wien (OTS) - „Mit der Kür Wiens seitens der Umweltorganisation Greenpace zur klimafreundlichsten Stadt im Mobilitätsbereich im Vergleich mit den Landeshauptstädten werden einmal mehr die umfassenden Bemühungen der Stadt in der Klimapolitik bestätigt. Hauptverantwortlich dafür zeichnet die von der Stadtregierung seit vielen Jahren forcierte umweltfreundliche Verkehrspolitik. Diese kommt auch und vor allem den SeniorInnen zugute“, stellte der Wiener Landespräsident des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ), Harry Kopietz, zu der Greenpeace-Untersuchung fest.

„Wenn derzeit 70 Prozent aller Wege der BürgerInnen der Stadt entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad und vor allem mit dem öffentlichen Verkehr absolviert werden, so ist das kein Zufall“, so Kopietz weiter. Umweltpolitik nehme nachweislich großen Stellenwert in der Arbeit der Stadtregierung unter Federführung der SozialdemokratInnen mit Bürgermeister Michael Ludwig an der Spitze ein. Kopietz: „Mit der Ausdehnung des öffentlichen Verkehrsnetzes u.a. durch den Ausbau der U-Bahn, der Erweiterung des Radwegenetzes sowie der Infrastruktur für die E-Mobilität geht Wien diesen Weg konsequent weiter. Vor allem das dichte öffentliche Verkehrsangebot mit zum überwiegenden Teil Niederflurfahrzeugen sowie die für die SeniorInnen besonders günstige Tarifstruktur u.a. bei den Jahresnetzkarten bieten auch für die ältere Generation gute Mobilitätsvoraussetzungen“, schloss Kopietz. (Schluss)





