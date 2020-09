Einladung zum Medientermin: Erstmaliger 15 Minuten-Covid-Schnelltests vor Großveranstaltung

Wien (OTS) -

Das Austria Center Vienna startet am Mittwoch den 16.09. als erstes Veranstaltungshaus Europas in Kooperation mit der WU Wien ein COVID-Schnelltest-Pilotprojekt. Bei den Einführungsvorlesungen der Wirtschaftsuniversität Wien kommt am überdachten Vorplatz erstmalig ein 15-Minuten-Antigen-Schnelltest zur Anwendung. Insgesamt werden an drei Terminen 3.000 WU-Studierende getestet.

Daher laden wir Pressevertreter am 16.9. um 13.00 Uhr zu einem Medientermin vor dem Austria Center Vienna ein.



Der Medientermin beinhaltet:

Einblick in den Ablauf der Schnelltests der WU-Studierenden

kostenlose Durchführung eines Schnelltests für Journalisten

Einblick in den Vorlesungssaal mit entsprechenden Hygienevorgaben und Abständen

Für Interviews stehen gerne zur Verfügung:

Susanne Baumann-Söllner, Direktorin des Austria Center Vienna

Edeltraud Hanappi-Egger, Rektorin der Wirtschaftsuniversität Wien



Wolfgang Dihanits, Geschäftsführer und Wolfgang Krenn, Bundeseinsatzleiter des Arbeiter-Samariter-Bundes Österreich

Thomas Lachmann, Geschäftsführer der Alpstar GmbH, Vertriebspartner Österreich der nal von Minden GmbH (Hersteller des NADAL® COVID-19 Ag Schnelltest)

Wir bitten um Ihre Anmeldung zu dem Medientermin bis spätestens 15.09. 15.00 Uhr unter david.scheurich@acv.at und um Einhaltung der aktuellen COVID-Schutzbestimmungen (Maskenpflicht und Mindestabstand sowohl im Testbereich als auch im Gebäude).

Hinweis zu Film und Fotoaufnahmen: Wir dürfen an dieser Stelle darauf hinweisen, dass bei Foto- und Filmaufnahmen die ausdrückliche Zustimmung der Personen (wie Studierende der WU-Vorlesung) einzuholen ist, welche als Personen erkennbar sind. Unsere offiziellen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner stimmen Foto- und Filmaufnahmen automatisch zu.

Medientermin: Erster 15-Minuten-Covid-Schnelltest vor Großveranstaltung

Datum: 16.09.2020, 13:00 - 14:30 Uhr

Ort: Vor Austria Center Vienna

Bruno-Kreisky-Platz, 1220 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Austria Center Vienna

DI David Scheurich

Pressesprecher

+43-1-26069-874

david.scheurich @ acv.at

www.acv.at