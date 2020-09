REMINDER: Presseeinladung: AUSTRIAN WORLD SUMMIT und CLIMATE KIRTAG 2020

Gemeinsam für eine nachhaltige und gesunde Entwicklung unseres Planeten

Wien (OTS) - Die Klimakrise macht trotz Covid-19 keine Pause. Deshalb freut es Gastgeber Arnold Schwarzenegger besonders, dass der AUSTRIAN WORLD SUMMIT sowie der CLIMATE KIRTAG am 17. September 2020 stattfinden werden. Denn gerade jetzt ist es essentiell, die Weichen in Richtung einer nachhaltigen und gesunden Entwicklung unseres Planeten zu stellen.



Die aktuelle Lage im Zusammenhang mit Covid-19 brachte organisatorische Adaptionen mit sich. Wir danken für Ihre Kooperation und bitten um Ihr Verständnis!



AUSTRIAN WORLD SUMMIT (Spanische Hofreitschule Wien, 10:00 bis 13:00 Uhr):

- Aufgrund des strengen Sicherheitskonzepts sind die Plätze bei der Konferenz begrenzt. Wir bitten um Akkreditierung bis 15.9.2020 unter https://austrian-world-summit.b2match.io/invitation/rbPI8IA



- Sie können auch via Livestream dabei sein:

www.austrianworldsummit.com



- Interviews: Es gibt die Möglichkeit, Speaker und Künstler/innen zu interviewen. Die Liste möglicher Interviewpartner/innen finden Sie unter https://austrianworldsummit.com/interviews

Räumlichkeiten werden zur Verfügung gestellt. Koordinierung durch das AWS-Team.



- Fotos und Presseinformationen finden Sie im Anschluss an die Konferenz unter https://austrianworldsummit.com/press/pressroom

CLIMATE KIRTAG (Heldenplatz Wien, 13:30 bis 21:00 Uhr)

- Für die Presse steht ein eigener Bereich zur Verfügung. Der Zutritt ist ausschließlich mit Akkreditierung möglich. Wir bitten um fristgerechte Anmeldung bis 15.9.2020 unter https://www.austrianworldsummit.com/climate-kirtag

Auf derselbe Website finden Sie auch das aktuelle Programm.

- Livestream (15:00 bis 18:00 Uhr) unter www.austrianworldsummit.com

Wir ersuchen Sie, vor Ort einen Mindestabstand von einem Meter zu anderen Personen einzuhalten und Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Rückfragen & Kontakt:

Natascha Unger

The Schwarzenegger Climate Initiative

Natascha.unger @ austrianworldsummit.com

+43 664/8267897

www.schwarzeneggerclimateinitiative.