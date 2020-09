„ORF III Kulturdienstag“: Drei Wien-Dokus in „Erbe Österreich“, neue Folge „Was schätzen Sie ..?“

Außerdem: „Kultur Heute Spezial“ zum Donauinselfest

Wien (OTS) - Anlässlich der Wien-Wahl begibt sich der „ORF III Kulturdienstag“ am 15. September 2020 ab 20.15 Uhr auf eine Erkundungstour durch die Historie und Tradition der Bundeshauptstadt.

Zuvor widmet sich „Kultur Heute Spezial“ (19.45 Uhr) dem Donauinselfest, dessen zweitägiges Festivalfinale ORF III am Samstag, dem 19., und Sonntag, dem 20. September, live-zeitversetzt überträgt – mit Konzerten von Opus, Parov Stelar, Mathea und Granada sowie einer großen Kabarett-Show mit den Stars der Kleinkunstszene. „Kultur Heute“ meldet sich im Vorfeld werktäglich von der Donauinsel, berichtet von den letzten Vorbereitungen und bittet die Stars zum Gespräch.

„Erbe Österreich“ erzählt anschließend „Wiener Kaffeehausgeschichten“ (20.15 Uhr) und nimmt dabei die Tradition des Wiener Kaffees genau unter die Lupe. Die Dokumentation „Wien – Stadt der Liebe“ (21.05 Uhr) befasst sich anschließend mit einem anderen Gewerbe, das ebenfalls seit jeher Teil der Stadtgeschichte ist: der Prostitution. So soll vor allem der Spittelberg das Zentrum für Lust- und Liebesdinge gewesen sein. Mythisch wird es anschließend in „Wien – Stadt der Sagen“ (21.55 Uhr). Vom Basilisken über die Spinnerin am Kreuz und den lieben Augustin bis zum Stock im Eisen stolpert man an fast jeder historischen Ecke Wiens über eine alte Sage, die in dieser Dokumentation im Mittelpunkt stehen.

Um 22.40 Uhr heißt es erstmals nach der Sommerpause „Was schätzen Sie ..?“. Auf Dachböden und in Kellergewölben stöbern Karl Hohenlohe und sein Team die interessantesten Kunstgegenstände auf, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben. Diesmal geht es etwa nach Salzburg, wo eine historische Puppe auf ihre Begutachtung wartet. Von Kleinoden, Pionierleistungen der Technikgeschichte und verloren geglaubten Autografen bis zu seltenen Juwelen reicht die Bandbreite, die die Expertinnen und Experten des Dorotheums anschließend bewerten.

