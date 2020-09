Cartellverband sagt Generalversammlung ab

Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation hat sich der ÖCV dazu entschlossen, die jährlich stattfindende Generalversammlung in Wiener Neustadt abzusagen.

Die Gesundheit unserer Mitglieder und alljenen, die mit ihnen in Kontakt stehen, ist uns ein großes Anliegen. Präsident Nikolaus Dorfstetter

Wien (OTS) - Nach langen Gesprächen und Planungen für die jährlich stattfindende Generalversammlung des ÖCV wurde nun beschlossen, diese abzusagen.

„Wir müssen in diesen Zeiten vor allem auf unsere älteren Delegierten Rücksicht nehmen und wollen sie daher keinem großen Risiko aussetzen. Die Gesundheit unserer Mitglieder und alljenen, die mit ihnen in Kontakt stehen, ist uns ein großes Anliegen. Deswegen haben wir uns dazu entschieden auf unsere jährliche Generalversammlung zu verzichten und zu beobachten ob die zukünftige Entwicklung der Pandemie die Durchführung in Form einer Präsenzsitzung zulässt.“, erklärt der Präsident des Österreichischen Cartellverbandes, Nikolaus Dorfstetter.

Der Österreichische Cartellverband (ÖCV) ist mit über 13.000 Mitgliedern der größte Akademikerverband in Österreich. Mit seinen 50 katholischen Studentenverbindungen ist er in allen großen Hochschulstädten des Landes vertreten. Der „Vorort“ steht dem Verband als gewähltes Präsidium vor und ist das politische Organ des ÖCV.

