Arthur D. Little – Gabriel Mohr und Christoph Uferer zu Principals befördert

Wien (OTS) - Die Strategieberatung Arthur D. Little Austria (ADL) befördert Gabriel Mohr (31) und Christoph Uferer (32) zu Principals.



Gabriel Mohr (31) ist Mitglied der ADL TIME Practice und Global Head des Medien und Content Competence Centers. In dieser Funktion berät er weltweit Broadcaster, Medienhäuser und Operatoren zu Themen wie Wachstumsstrategien, Diversifizierungsmöglichkeiten sowie Superaggregation und e-Sports. Seit seinem Beginn bei ADL im Jahr 2013 hat Gabriel Mohr eine Vielzahl an Schlüsselprojekten im TMT-Sektor geleitet, ist Fachexperte für Themen wie Glasfaser, Rechenzentren, Digitalisierung sowie IoT und hat den Ruf von ADL im TMT und M&A-Geschäft gefestigt und ausgebaut. Er absolvierte seinen BSc in Internationalem Management an der WU Wien/Goizueta Business School sowie seinen MSc in Internationalem Marketing am King's College London.

Christoph Uferer (32) ist Mitglied der ADL TIME Practice und stieß vor 5 Jahren zum Wiener ADL Team. Der Master (MsC) in Business Innovation Management der University of London leitete weltweit erfolgreiche Projekte und ist anerkannter Experte in den Themen 5G und Campus Netzwerke. Er spielt eine zentrale Rolle bei der optimierten Nutzung von 5G im Industriebereich sowie der Erweiterung des ADL-Portfolios bei Netzwerkvisualisierung/Cloudifizierung. Mit seiner Expertise trug er dabei maßgeblich zum Erfolg internationaler Projekte in den Märkten USA, Südostasien und Mittlerer Osten bei.

Karim Taga, Managing Partner Arthur D. Little Austria, unterstreicht die Bedeutung der Beförderungen für den Standort in Wien: „Die TIME Practice baut ihren Expertenpool in Österreich weiter auf. Die Promotions sind die sprichwörtliche Zeit der Ernte. In den vergangenen Jahren haben sich Christoph und Gabriel für die Organisation insgesamt und für die TIME Practice im Speziellen, zu relevanten Persönlichkeiten entwickelt. Mit ihrem fundierten strategischen und technologischen Know-how führen sie aus Österreich heraus, zukunftsweisende und innovative Projekte auf globaler Ebene zum Erfolg.“

