„DIE.NACHT“: Lisa Eckhart und Hannelore Veit bei „Willkommen Österreich“ am 15. September

Stermann und Grissemann starten in die neue Saison; außerdem: „Reiseckers Reisen“-Dacapo

Wien (OTS) - In einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 15. September 2020, um 22.40 Uhr in ORF 1 nehmen erstmals seit März nicht nur Stermann und Grissemann, sondern auch wieder Talk-Gäste am großen „Willkommen Österreich“-Schreibtisch Platz: Sie treffen auf die polarisierende Kabarettistin und Neo-Autorin Lisa Eckhart und ORF-Korrespondentin Hannelore Veit, die direkt aus Washington angereist ist. Auch maschek. und Russkaja haben sich wieder im Studio eingerichtet und sorgen für einen fulminanten Saisonstart. Um 23.55 Uhr geht es dann mit „Reiseckers Reisen“ noch einmal ins Brandnertal in Vorarlberg.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.40 Uhr in ORF 1

Bei ihrem letzten Besuch 2018 hatte Lisa Eckharts Berühmtheit als Kabarettistin gerade begonnen, wie Grissemann treffend bemerkt. Dieses Mal kommt sie mit ihrem Romandebüt „Omama“, das in gewohnt bitterböser Eckhart’scher Manier die Geschichte der Oma Herta erzählt. Damit geht die 28-jährige gebürtige Steirerin nicht zum ersten Mal an die Grenzen des guten Geschmacks. Kurz vor Erscheinen sah sie sich mit Antisemitismus-Vorwürfen konfrontiert und die Ausladung eines Hamburger Literaturfestivals löste hitzige Debatten rund um den Begriff der Cancel Culture aus. In „Willkommen Österreich“ spricht sie über Kabarett und Literatur, Unterhaltung und Provokation.

Über hitzige Debatten und eine gespaltene Gesellschaft kann Hannelore Veit, ORF-Korrespondentin in den USA, ein Buch schreiben. Das hat sie auch, zusammen mit David Kriegleder. „USA – Stimmen aus einem gespaltenen Land“ gibt in spannenden Reportagen tiefen Einblick in amerikanische Lebenswelten, von der überzeugten Trump-Wählerin bis hin zur Bio-Farmerin. Angesichts der jüngsten Ereignisse rund um das Black-Lives-Matter-Movement und die Corona-Pandemie darf man auf ihre Prognosen zur anstehenden Präsidentschaftswahl gespannt sein. Mit Stermann und Grissemann wird sie unter anderem auch über ihren Alltag und die Situation in den USA sprechen.

