"The Walking Dead"- Staffel X als deutsche Free-TV-Premiere bei RTLZWEI (FOTO)

München (ots) - Die große Schlacht gegen die Flüsterer steht bevor

Die ersten 15 Folgen der Staffel X erstmals im deutschen Free-TV

Ab Freitag, 2. Oktober 2020, um 22.40 Uhr täglich drei Folgen bei RTLZWEI

Am 5. Oktober feiert die 16. Folge der zehnten Staffel auf Fox Pay-TV Premiere

Der Kampf gegen die Flüsterer und ein Verräter in den eigenen Reihen, das sind die Themen in der aktuellen Staffel von "The Walking Dead". RTLZWEI zeigt die 15 Episoden der zehnten Staffel als deutsche Free-TV-Premiere. Es ist Frühling, einige Monate nachdem die Überlebenden es gewagt hatten, die Grenze zum Territorium der Flüsterer zu überschreiten. Die Gruppe leidet immer noch unter den Nachwirkungen der Machtdemonstration von Alpha. Die Überlebenden bereiten sich militärisch auf eine Schlacht vor. Es gibt keine Alternative, aber haben sie wirklich eine Chance zu gewinnen?

Der harte Winter ist vorbei, eine trügerische Ruhe herrscht im Lager der Überlebenden. Ein Satellit stürzt auf die Erde und sorgt für einen Waldbrand in der Nähe von Oceanside. Die Grenze muss überschritten werden, um das Feuer zu löschen. Doch das bleibt Alpha nicht verborgen.

Unzählige Angriffe von Untoten und die Paranoia vor der Rückkehr der Flüsterer machen den Überlebenden zu schaffen. Besonders Carol und Siddiq leiden unter den Nachwirkungen der traumatischen Ereignisse des Winters. Währenddessen muss auch Alpha Unruhen in den eigenen Reihen hinnehmen. Besonders Alphas Tochter Lydie wird angefeindet und sucht bei Negan Hilfe. Daryl trifft auf Alpha und es kommt zu einem folgenschweren Kampf.

Negan spielt bei den Vorbereitungen der großen Schlacht eine undurchschaubare Rolle. Die Überlebenden wissen, dass der Kampf gegen die Flüsterer unvermeidlich ist, doch ihre Chancen zu gewinnen sind denkbar schlecht...

Produziert wird die Endzeit-Serie von FOX International Channels und dem US-Sender AMC.

Deutsche Free-TV-Premiere der zehnten Staffel am Freitag, den 02. Oktober um 22.40 Uhr bei RTLZWEI

Die Folgen sind anschließend auf TVNOW verfügbar.

Über "The Walking Dead":

"The Walking Dead" ist eine der erfolgreichsten Serien weltweit und der Hype um die actionreiche Endzeitserie reißt nicht ab: Rund um den Globus können sich die Menschen der Faszination um die dystopische Welt nicht entziehen. Mit tollen Charakteren und düsterer Atmosphäre entfaltet die Serie eine Spannung, die jeden Fan sehnsüchtig auf die nächste Folge warten lässt.

