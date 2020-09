Einen Schritt weiter: Merkur Gym eröffnet am neuen Campus in Graz

Wir verstehen uns als Studio, in dem sich Innovation und Funktionalität mit Design verbinden. Der Erlebnisfaktor, gestützt durch professionelle Betreuung, entfaltet sich zu einer Symbolwirkung für die Werte der Merkur Versicherung Martina Winkler, Geschäftsführerin Merkur Fitness GmbH 1/2

Unser Headquarter steht für eine neue Form der Transparenz, des Austauschs, des Miteinanders, für eine agile Unternehmenskultur, die Kontrolle durch Vertrauen ersetzt und die Potenziale unser Kollegen fördert, damit Innovationen durch alle ermöglicht wird Ingo Hofmann, Vorstandssprecher Merkur Versicherung 2/2

Als jüngste Ergänzung am Merkur Campus in Graz feiert das Merkur Lifestyle Gym, das sich mit einer Nutzfläche von rund 1.500 m2 auf zwei Etagen verteilt, seine geplante Eröffnung

Im Zentrum des breiten Angebots steht Qualität durch Betreuung: Qualifizierte Sportwissenschaftler und erfahrene Fitnesstrainer ergänzen ein Portfolio, das bis zum EGYM-Zirkel reicht



Mit dem Gym unterstreicht die Merkur Versicherung in ihrem 222. Jubiläumsjahr ihre Ambition, sich stets weiterzuentwickeln und als Kraftort für Mitarbeiter wie auch Gäste zu dienen

Ein erfolgreiches Miteinander entsteht dann, wenn Mitarbeiter, Gäste, Partner und auch Produkte ein außergewöhnliches Erlebnis schaffen und besondere Momente kreieren. Das kürzlich eröffnete Headquarter der Merkur Versicherung in Graz repräsentiert diese Philosophie nach innen wie auch nach außen. Seit heute wird das Campus-Konzept vom Merkur Lifestyle Gym abgerundet. Und auch hier zeigt sich: Stets ist der Mensch im Mittelpunkt.

Innovation und Funktionalität



Neben Mut zur Veränderung geht es auch darum, aus der Traditionskraft heraus innovative Elemente entstehen zu lassen. Das Gym, das sich als Premiumanbieter im Look and Feel eines Boutiquestudios präsentiert, erwächst genau aus diesem Anspruch. „ Wir verstehen uns als Studio, in dem sich Innovation und Funktionalität mit Design verbinden. Der Erlebnisfaktor, gestützt durch professionelle Betreuung, entfaltet sich zu einer Symbolwirkung für die Werte der Merkur Versicherung “, erläutert Mag. Martina Winkler, Geschäftsführerin der Merkur Fitness GmbH.

Seit der Eröffnung des neuen Headquarters im 222. Gründungsjahr setzt die Merkur Versicherung auf eine Begegnungszone, die mehr ist als nur ein Bürogebäude. Der Merkur Campus vereint neben dem von Spitzenkoch Konstantin Filippou geführten Restaurant und Kafé ARRAVANÉ ein Konferenzzentrum, das auch zur externen Verfügung steht, moderne Multi-Space-Büros sowie Think Tanks für ein flexibles Arbeitsumfeld.

Merkur Campus: Miteinander in den Dialog treten

„Die Geschichte der Merkur Versicherung ist einzigartig und so soll auch unser neuer Campus ein besonderer Ort der Zusammenarbeit werden. Unsere Mitarbeiter, aber auch Gäste und Besucher sollen sich hier wohlfühlen und in den Dialog treten“, erklärt Ingo Hofmann, Vorstandssprecher der Merkur Versicherung. „ Unser Headquarter steht für eine neue Form der Transparenz, des Austauschs, des Miteinanders, für eine agile Unternehmenskultur, die Kontrolle durch Vertrauen ersetzt und die Potenziale unser Kollegen fördert, damit Innovationen durch alle ermöglicht wird .“



