Wiener NEOS verlangen „weitsichtige Wirtschaftspolitik sowie Bürokratieabbau“

Wien (OTS/RK) - Heute, Montag, haben die NEOS Wien bei einem Pressegespräch vor dem Gebäude der TU Wien „Entbürokratisierung und wirtschaftliche Visionen“ im Kampf gegen Betriebsschließungen und Arbeitslosigkeit in der Stadt gefordert. „Wien hat die gesundheitlichen Folgen der Corona-Krise im Vergleich zu anderen Städten gut gemeistert, doch die wirtschaftlichen Folgen werden die Betriebe und Selbstständigen in der Stadt nach Auslaufen der Kurzarbeitsregelung und der Förderungen schwer treffen“, prophezeite NEOS-Klubobmann Christoph Wiederkehr. Die Corona-Krise habe die strukturellen Probleme der Wiener Wirtschaftspolitik „schonungslos“ offengelegt. So würden Wirtschaftsdaten wie das Bruttoregionalprodukt belegen, dass die Wirtschaftsregion Wien seit dem Jahr 2000 hinter alle Bundesländer (mit Ausnahme Kärntens) und Städte wie Prag oder Bratislava zurückgefallen sei. „Warum baut Tesla seine neue Fabrik in Berlin, wieso siedelt sich Google in Zürich an, weshalb geht Infineon nach Villach – warum kommen diese Unternehmen nicht nach Wien? Der Wiener Stadtregierung fehlen die Visionen für einen attraktiven Wirtschaftsstandort. Es geht ihnen nur um die Macht, nicht um das Machen“, ortete Wiederkehr in Fragen von Betriebsansiedlungen ein Versagen der Stadtverantwortlichen.

Aufgabe der Stadtregierung sei es, Unternehmerinnen und Unternehmern „keine Steine in den Weg zu legen“, sie bestmöglich zu unterstützen sowie zu fördern und nicht durch „überbordende Bürokratie“ zu behindern. „Große Unternehmen werden durch Uralt-Regelungen und Vorschriften wie Luftsteuer und U-Bahn-Steuer abgeschreckt, nach Wien zu kommen, und die Kleinen sperren entnervt wieder zu“, sagte Gemeinderat und NEOS-Wirtschaftssprecher Markus Ornig. „Überholte Vorschriften gehören weg, damit der Standort Wien wieder attraktiv für Betriebe und ArbeitnehmerInnen wird. Nur so können wir die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise bewältigen“, so die NEOS Wien.

