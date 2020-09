Verteidigungsministerin Tanner besuchte Ausbildung von Soldaten zum Einsatz bei Covid-19-Teststationen

Tanner: „Bundesheer steht immer bereit, wenn es gebraucht wird“.

Wien (OTS) - Heute, Montag den 14. September, besuchte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die Ausbildung von Soldatinnen und Soldaten für einen Assistenzeinsatz bei Covid-19-Teststationen; das Training fand beim Militärkommando Niederösterreich in St. Pölten statt. Die rund 30 Soldaten, großteils Grundwehrdiener, werden ab 15. September bei Teststationen (Walk-Ins & Drive-Ins) die Gesundheitsbehörde in ganz Niederösterreich unterstützen.

"In den vergangenen Monaten haben wir bewiesen, wie unglaublich vielfältig unser Heer einsetzbar ist. Sei es bei den Grenzkontrollen, der Hilfe bei Katastrophen, oder eben auch bei der Unterstützung der Gesundheitsbehörden. Ich danke den Soldaten, die hier die niederösterreichischen Behörden unterstützen und so einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Coronakrise leisten", so Tanner beim Besuch.

Die ausgebildeten Soldaten werden ab Dienstag, den 15. September, bei Covid-19-Teststationen in Zwettl, Mistelbach, Amstetten, St. Pölten und Münchendorf zur Unterstützung der Gesundheitsbehörde bei der administrativen Abwicklung der Testungen täglich von Montag bis Sonntag eingesetzt.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Information & Öffentlichkeitsarbeit / Presse

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer