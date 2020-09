Kasia Greco: WK Wien unterstützt EPU in Corona-Krise

Rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der WKW sind derzeit für Ein-Personen-Unternehmen im Einsatz - EPU-Sprecherin Kasia Greco: „Wir führen die Wiener EPU erfolgreich durch die Krise

Wien (OTS) - „Die wirtschaftlichen Folgewirkungen der Corona-Krise betreffen insbesondere die Ein-Personen-Unternehmen. Deshalb setzen wir im EPU Center der WK Wien einen Corona-Schwerpunkt für diese Unternehmergruppe. Aktuell stehen den Wiener Ein-Personen-Unternehmen rund 100 Mitarbeiter für Beratungs- und Serviceleistungen zur Verfügung“, sagt Kasia Greco, Vizepräsidentin und EPU-Sprecherin in der Wirtschaftskammer Wien.

„Seit Beginn der CoVid-19-Pandemie haben wir mehr als 35.000 Beratungsgespräche per Telefon und Email mit Wiener Ein-Personen-Unternehmen geführt. Wir bieten eine kostenlose Webinar-Reihe, die bis Jahresende einmal pro Woche über die Chancen der Digitalisierung informiert. Vor allen Dingen stehen wir in aktivem Austausch mit allen Interessenvertretern und Sozialpartnern, um die Anliegen und Forderungen der Ein-Personen-Unternehmen umzusetzen“, erklärt Kasia Greco, die neben ihrer Arbeit als Interessenvertreterin in der Wirtschaftskammer Wien als Unternehmensberaterin ein eigenes erfolgreiches EPU führt.

Die Wirtschaftskammer Wien vertritt insgesamt 65.000 Wiener Ein-Personen-Unternehmen. Seit seiner Gründung im Jahre 2009 hat das EPU Center der WK Wien bereits mehr als 50.000 Buchungen der Besprechungsräume, 36.000 Teilnehmer an Fort- und Weiterbildungskursen und 13.000 Besucher von Netzwerktreffen verzeichnet. 2019 ist die Position einer EPU-Sprecherin geschaffen worden, die mit starker Stimme die Anliegen aller Wiener EPU gegenüber Politik und Verwaltung vertritt.

