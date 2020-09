Margareten bekommt ersten Regenbogen-Zebrastreifen – SPÖ lädt zur Einweihung

SPÖ-Spitzenkandidatin Silvia Jankovic fordert Bündnis für den Regenbogenbezirk Margareten

Wien (OTS/SPW) - Im Frühjahr hat ihn die SPÖ gefordert, nun ist er da: Seit kurzem hat der 5. Bezirk einen eigenen Regenbogen-Zebrastreifen. Nach dem SPÖ-Antrag in der letzten Bezirksvertretungssitzung vor dem Sommer erstrahlt nun ein Schutzweg an der Kreuzung Schönbrunner Straße / Pilgramgasse in den Farben der Vielfalt. Für SPÖ-Spitzenkandidatin Silvia Jankovic ist das ein wichtiges Zeichen für den ganzen Bezirk: „Der 5. Bezirk ist bunt und vielfältig und das ist gut so. Genau deshalb braucht es sichtbare Symbole wie diesen Zebrastreifen und handfeste Taten, um unseren Bezirk noch offener und noch inklusiver zu machen. Und genau dafür tritt unser Team an!“ Diese konkreten Forderungen hat die SPÖ auch in ihrem Wahlprogramm für die nächste Periode verankert: „Als Bezirksvorsteherin will ich genau deshalb ein breites Bündnis gegen Ausgrenzung und Diskriminierung ins Leben rufen! Wir werden Politik, Zivilgesellschaft, Vereine und Unternehmen im Bezirk zusammenbringen und gemeinsam für die Vielfalt in Margareten eintreten – Vernetzung, gemeinsamer Aktionismus und Sichtbarkeit werden dabei im Zentrum stehen“, erklärt Jankovic.****

Die SPÖ im Bezirk und ihre Sektion 11 laden zwecks Einweihung des neuen Zebrastreifens zu einer Kundgebung am kommenden Mittwoch, dem 16. September 2020. Unter Einhaltung aller Corona-Sicherheitsmaßnahmen wird ab 18.30 Uhr im Rahmen nicht nur der neue Schutzweg eingeweiht, sondern auch ein Zeichen für ein vielfältiges Margareten gesetzt. Stephan Auer-Stüger, Vertreter der LGBTIQ-Community im Wiener Gemeinderat und Vorsitzender der SPÖ Margareten, macht klar: „Wir haben auch in der Regenbogenhauptstadt Wien noch viel zu tun, damit jeder Mensch frei und gleich leben kann. Genau deshalb bin ich zum Beispiel stolz darauf, dass Margareten sich dafür einsetzt, das neue queere Jugendzentrum in unserem Bezirk zu errichten. Gemeinsam machen wir Wien und Margareten noch vielfältiger und noch weltoffener!“

Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich zur Einweihung des 1. Margaretener Regenbogen-Zebrastreifens am Mittwoch, den 16. September, ab 18.30 Uhr an der Kreuzung Schönbrunner Straße / Pilgramgasse eingeladen. Während der Kundgebung gelten Mund-Nasen-Schutz-Pflicht sowie alle geltenden Corona-Sicherheitsbestimmungen.

HINWEIS: Unter https://bit.ly/2DWXA3a steht Bildmaterial zur Verfügung.(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien