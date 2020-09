Erstes duales Studium in Tirol

Bachelorstudiengang „Smart Building Technologies“ am MCI ab Herbst 2021 | Idealer Berufseinstieg für Schulabgängerinnen und Schulabgänger mit hervorragenden Perspektiven

Innsbruck (OTS) - Duale Studiengänge sind international rar gesät und fehlen in Tirol bislang völlig. Sie unterscheiden sich von berufsbegleitenden Studiengängen, indem Sie Schulabgänger/innen bereits direkt nach der Matura ansprechen und eine integrative Verknüpfung von Studium und Beruf vorsehen. Mehreren Studienmonaten an der Hochschule folgen mehrmonatige Praxisblöcke in innovativen Partnerunternehmen.

Mit dem dualen Bachelorstudium „Smart Building Technologies“ setzt MCI | Die Unternehmerische Hochschule® einen weiteren Meilenstein und positioniert sich erneut unter den innovativsten Universitäten und Hochschulen im deutschsprachigen Raum.

„Das duale Studium ‚Smart Building Technologies‘ trifft den Puls der Zeit“, ist MCI Rektor Andreas Altmann überzeugt: „Unternehmen in aller Welt haben dringenden Bedarf nach den im Studium vermittelten Qualifikationen – nun profitieren die jungen Menschen aus aller Welt und die Wirtschaft in Tirol und Südtirol von diesen Kompetenzen.“

Spannendes Zukunftsfeld

Studiengangsleiter Werner Stadlmayr betont die Bedeutung des neuen Studiums: „Der neue Studiengang Smart Building Technologies bietet eine herausragende Ergänzung zum Studienprogramm am MCI. Studierende profitieren von ausgezeichneten Karriereperspektiven und von der so einzigartigen engen Verzahnung mit den Unternehmenspartnern.“

Im Zentrum des Studiums stehen die Entwicklung, Optimierung und Anwendung von intelligenten Lösungen für die zukunftsorientierten Herausforderungen von Gebäudetechnik, Infrastruktur, Modern Living, Klimaneutralität und ökologischer Nachhaltigkeit.

Damit bieten sich bieten sich exzellente Karrierechancen im wachsenden Zukunftsfeld des energie- und ressourcenschonenden Bauens mit intelligenten Lösungen in den Bereichen Automatisierung, Informationstechnologie, dem Themenkomplex Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und Sanitärtechnik sowie der neuesten Möglichkeiten moderner Lichttechnologie.

Im Vordergrund der genannten Themenkomplexe steht die menschliche und soziale Dimension des Zusammenlebens- und –arbeitens sowie des immer wichtiger werdenden Wohlbefindens in öffentlichen und privaten Gebäudekomplexen und Räumen.



Renommierte Partnerunternehmen

Sieben Unternehmen aus Tirol und Südtirol ermöglichen den Start des dualen Bachelorstudiengangs durch Einbringung ihrer Expertise bei der Entwicklung des Studiengangs, die Bereitstellung von Arbeitsplätzen und substanzielle finanzielle Beiträge. Dabei profitieren die Unternehmen vom wissenschaftlichen Know-how, welches die Studierenden im Rahmen ihrer Ausbildung sammeln und direkt in den Praxisphasen ihrer Unternehmen anwenden können.



Aktuelle Partnerunternehmen des dualen Studiums sind:

ATP Architekten Ingenieure

Eurotherm

Hella Sonnen- und Wetterschutztechnik

iDM Energiesysteme – Pletzer Gruppe

Ortner

Planlicht

Spiegltec





Weitere Unternehmen aus anderen Bundesländern und dem angrenzenden Ausland haben bereits ihr Interesse an einer Mitwirkung angemeldet.

