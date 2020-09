Neue MANZ-Zeitschrift und Jahrestagung "Grauzonen" beleuchten Unternehmen im Recht

Rechtliche Graubereiche aus dem Blickwinkel von Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht, Steuerrecht und Strafrecht

Die Ausgaben versammeln Beiträge von hoher Qualität zu schwierigen Fragestellungen, wobei wir versuchen, die Themen immer ein Stück weiter zu denken, als das in der bisherigen Literatur der Fall ist. Günther Rebisant, Redaktion 1/2

'Grauzonen' soll wieder eine Zeitschrift sein, die Juristinnen und Juristen gerne und interessiert zu 'Kipferl und Kaffee' lesen. Für die Recherche in der RDB.at Rechtsdatenbank ist sie ohnedies Gewinn. Heinz Korntner, Verlagsleiter 2/2

Wien (OTS/MANZ) - Was ist gerade noch erlaubt und was ist rechtlich schon problematisch? "Gerade in der professionellen Handhabung solcher juristischer Grauzonen entscheidet sich oft der Erfolg eines Unternehmens", so Heinz Korntner, Verlagsleiter von MANZ.

In der neuen MANZ-Zeitschrift "Grauzonen" werden solche in der Praxis häufig vorkommenden Graubereiche erstmals rechtlich ausgeleuchtet. Die Schnittstellen zwischen den einzelnen Rechtsgebieten zu kennen und die Querbezüge herzustellen sind häufig entscheidende Erfolgskriterien. Daher widmet sich ein Expertenteam viermal jährlich aktuellen Themen aus vier verschiedenen Blickwinkeln:

Gesellschaftsrecht,

Arbeitsrecht,

Steuerrecht und

Strafrecht.

Adressaten sind vor allem Unternehmensjuristen und Geschäftsführer sowie Rechtsanwälte und Notare.

Eine einmal jährlich stattfindende Tagung vertieft die Themen. Termin 2020: 15.September. https://shop.manz.at/shop/events/556187

Schwerpunktthema des ersten Heftes und der Tagung ist "Die Servicegesellschaft – Die gelebte Praxis und die Grenzen ihrer Zulässigkeit". Heft 2 behandelt Graubereiche im Zusammenhang mit Covid-19 und Heft 3 die Matrixorganisation.

" Die Ausgaben versammeln Beiträge von hoher Qualität zu schwierigen Fragestellungen, wobei wir versuchen, die Themen immer ein Stück weiter zu denken, als das in der bisherigen Literatur der Fall ist. " (Günther Rebisant, Redaktion)

" 'Grauzonen' soll wieder eine Zeitschrift sein, die Juristinnen und Juristen gerne und interessiert zu 'Kipferl und Kaffee' lesen. Für die Recherche in der RDB.at Rechtsdatenbank ist sie ohnedies Gewinn. " (Heinz Korntner, Verlagsleiter)

Die Redaktion



Roman Alexander Rauter (Chefred.; Milchrahm Stadlmann Rechtsanwälte OG): Gesellschaftsrecht

Bernhard Hainz (CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH): Arbeitsrecht

Erik Pinetz (Binder Grösswang Rechtsanwälte GmbH): Steuerrecht

Günther Rebisant (selbst. Rechtsanwalt): Strafrecht



Die Zeitschrift

Grauzonen - Unternehmen im Recht. Jährlich 4 Hefte. Erscheint 2020 im 1. Jahrgang.

Early Bird Abo: EUR 78,– statt EUR 168,– bei Bestellung des Jahresabos 2021 bis 31.12.2020. ISSN: 2708-5767. Heft 1 + 2/2020 gratis dazu. (2 + 4 Hefte inkl. MwSt. und Versand im Inland)

„Die Welt ist nicht schwarz und weiß“ Workstory mit der "Grauzonen"-Redaktion lesen

Rückfragen & Kontakt:

Manz'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH

Dr. Christopher Dietz

Leitung Unternehmenskommunikation & Social Media

01/53161-364

presse @ manz.at

https://newsroom.manz.at/

Johannesgasse 23, 1010 Wien