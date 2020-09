Aviso: Internationale Pressekonferenz des VSV 23.9.2020 - 10:00

VSV bringt erste Amtshaftungsklagen gegen die Republik und Tirol ein

Wien (OTS) - Der Verbraucherschutzverein (VSV) wird am 23.9.2020 erste Amtshaftungsklagen von Ski-Touristen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz gegen die Republik Österreich und das Land Tirol ein. Die Touristen haben sich beim Ski-Urlaub in Tirol - insbesondere in Ischgl - mit Covid-19 infiziert und das Virus in die ganze Welt getragen.

Der VSV lädt daher zu einer internationalen Pressekonferenz:

Mittwoch 23. September 2020, 10.00 (pünktlich)





(pünktlich) Presseclub Concordia (1010 Wien, Bankgasse 8)





(1010 Wien, Bankgasse 8) Es sprechen zu Ihnen: Dr. Peter Kolba (Obmann Verbraucherschutzverein) Dr. Alexander Klauser (Rechtsanwalt) Dr. Sebastian Reinfeldt (Blogger und Journalist) Mag. Lydia Ninz (Moderation)

Schlagzeilen: Wie tausende Touristen aus 45 Ländern in Tirol infiziert wurden? Wer klagt nun die Republik Österreich auf Schadenersatz? Bundeskanzler Kurz ist kein "Schwarzes Brett"? Bundesminister Nehammer schreibt kein Protokoll? Bundesminister Anschober belügt das Parlament?



Covid-19 Prävention: Anmeldung und Einlasskontrolle ist erforderlich. Laut Verordnung müssen Masken getragen werden, sofern sich die Gäste nicht am Sitzplatz befinden. Anmeldung bitte an: office @ verbraucherschutzverein.at

