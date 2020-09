ÖH: JUNOS Studierende fordern Neustart der ÖH und echte Lösungen für das anstehende Semester

Anstatt die Studierenden professionell zu vertreten und ihre Probleme wahrzunehmen, kommt es in der ÖH zu Fraktions Hick-Hack, Koalitionsbruch-Vorwürfen und Streitereien.

Wien (OTS) - Die ÖH ist in der größten Krise der 2. Republik an die Wand gefahren. Anstatt die Studierenden professionell zu vertreten und ihre Probleme wahrzunehmen, kommt es zu Fraktions Hick-Hack, Koalitionsbruch-Vorwürfen und Streitereien.

Nachdem die FLÖ - nach gut 3 Monaten des Stillstand - einen Schlussstrich unter die letzte Chaos-Exekutive (GRAS, VSStÖ, FLÖ) gesetzt und die Koalition verlassen hat, braucht es jetzt echte Interessensvertretung, Lösungen für das kommende Wintersemester und einen Neustart dieser ÖH.

“Die Studierenden dürfen während dieser Coronakrise nicht auch noch zusätzlich unter einer unnötigen ÖH-Krise leiden! Das Wintersemester steht vor der Tür aber an allen Ecken und Enden fehlt es an handfesten Lösungen um einen geordneten Studienbetrieb sicherzustellen.” so Stephen Slager, Vorsitzender der JUNOS Studierenden. ”Zu diesem Zweck haben wir ein Maßnahmenpaket erarbeitet, in dem sowohl die für die Studierenden, derzeit wichtigsten Themen als auch langfristige Reformen der ÖH Struktur selbst enthalten sind.”

Im Maßnahmenpaket der JUNOS Studierenden werden unter anderem Lösungen für einen gesicherten Lehr- und Prüfungsbetrieb, das Aussetzen von Voraussetzungsketten und Regelungen für ausgefallene Auslandssemester aufgezeigt als auch Maßnahmen um die interne Krise der ÖH durch gesteigerte effizienz, transparenz und studierenden-orientiertheit zu beenden.

“Wir fordern alle Fraktionen dazu auf, mit uns an einem Strang zu ziehen, unsere Maßnahmen zu unterstützen und die Interessen der Studierenden in den Mittelpunkt zu stellen und Fraktions- und Koalitionsspielchen und damit verbundene Postenschacherei zu unterlassen!“ so Sophie Wotschke, Stellvertretende Vorsitzende der JUNOS Studierenden.

Die JUNOS Studierenden laden alle Fraktionen dazu ein, das Maßnahmenpaket auf der Sitzung der ÖH-Bundesvertretung am 18.09.2020 gemeinsam zu beschließen, um so die Weichen für das Wintersemester und die zukünftige ÖH Arbeit zu stellen.

Rückfragen & Kontakt:

JUNOS - Junge Liberale Studierende

presse @ junos.at

http://studierende.junos.at/