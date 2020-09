FPÖ – Brückl: Maskenpflicht an Schulen entbehrt jeglicher Grundlage

Was wir alle schön langsam brauchen, ist nämlich die Rückkehr zu unserer gewohnten Normalität

Wien (OTS) - „Dass sich unsere Schüler nun dem Maskenzwang an Österreichs Schulen auch in jenen Regionen, die nach der Corona-Ampel auf Grün geschaltet sind, unterwerfen müssen, entbehrt jeglicher Grundlage“, kritisierte heute der freiheitliche Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl.

„Selbst in Gebieten, in denen es seit Wochen keine positiv Getesteten gibt, müssen 6-Jährige nun ihre Schulpausen mit Masken verbringen. Und dies im Wissen, dass das Infektionsgeschehen an den Schulen nur eine geringe Auswirkung auf die Verbreitung des Virus hat. In Wahrheit ist die Corona-Ampel von Schwarz und Grün schon wieder obsolet, wenn man sich bei der Ergreifung von solchen Maßnahmen nicht einmal ihrer eigenen Empfehlungen bedient“, betonte der FPÖ-Bildungssprecher.

„Leider schafft diese schwarz-grüne Regierung mit ihrem permanenten Zick-Zack-Kurs nur Verwirrung und Unsicherheit in der Bevölkerung. Dabei sind die Menschen ohnehin vernünftig genug, auf Hygiene und Abstand zu achten. Wir brauchen keine Bevormundung und keine Vorschreibungen, dass Schüler in den Pausen Masken zu tragen haben. Etwas Hausverstand wäre oftmals der bessere Zugang zur derzeitigen Situation. Was wir alle schön langsam brauchen, ist nämlich die Rückkehr zu unserer gewohnten Normalität. Die Maske als Symbol der Angst sollte hierbei aber keine tragende Rolle spielen“, so Brückl.

