NEOS: Mangelnde Corona-Strategie behindert echten Neustart bei Arbeit und Wirtschaft

Beate Meinl-Reisinger: „Das ganze Ampelchaos und die immer noch nicht beschlossene gesetzliche Grundlage zeigen: Diese Regierung hat den Sommer verschlafen.“

Wien (OTS) - Fassungslos zeigt sich NEOS-Vorsitzende und Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger über den Corona Zick-Zack-Kurs der Bundesregierung der vergangenen Tage: „Diese Regierung schlägt parteipolitisch motivierte Haken in Sachen Corona – und verhindert damit, dass die Menschen in Österreich Vertrauen gewinnen – und damit zuversichtlich nach vorne schauen können. Corona ist kein Sprint, sondern ein Marathon, in dem man nicht jeden Tag einen neuen Kurs einschlagen kann.“ Das ganze Chaos der vergangen Tage legt die fehlende Corona-Strategie dieser Bundesregierung offen: „Ganz offensichtlich hat Kanzler Kurz und seine Regierung den Sommer verschlafen, um notwendige, grundlegende Maßnahmen auf den Weg zu bringen, damit wir endlich lernen, mit dem Virus zu leben“, so Meinl-Reisinger weiter.

Damit wird aber auch verabsäumt, auf die dringend notwendige Balance zwischen Gesundheit, Wirtschaft und Gesellschaft zu achten. „Jetzt muss es auch darum gehen, zu überlegen, nicht nur wie man Jobs rettet – sondern auch, wie man neue Jobs schafft“, betont Meinl-Reisinger, die darauf hinweist, dass so viele großartige Menschen gibt, mit innovativen Ideen und echten Visionen in Österreich leben. „Stellen wir diese Menschen in den Mittelpunkt, geben wir ihnen – und letztlich uns allen – die Chance zu zeigen, was in uns steckt. Wir alle sind es, die mit Unternehmergeist und Tatkraft unser Land voranbringen können. Wir brauchen kein Comeback. Wir brauchen einen echten Neustart“, so Meinl-Reisinger.

Aufgabe der Regierung ist es, diesen Menschen keine Steine in den Weg zu legen, sie bestmöglich zu unterstützen und damit Unternehmertum zu fördern – nicht zu behindern. „Ich sehe so viele Hidden Champions in unserem Land, so viele Menschen, die kleine, innovative Unternehmen in ihrem Bereich zu Weltmarktführern gemacht haben. Vertrauen wir darauf, dass es noch ganz viele dieser Menschen gibt – und unterstützen wir sie dabei, denn nur so wird ein echter Neustart möglich sein“, so Meinl-Reisinger.

