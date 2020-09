WINEGG feiert symbolische Dachgleiche

Wien (OTS) - Der Bauträger WINEGG begeht mit seinem exklusiven Wohnbauprojekt „Cuvée 49“ Dachgleiche und kann ungeachtet der Corona-Krise einen planmäßigen Baufortschritt vorweisen. Hierfür wurde allen Projektbeteiligten gedankt, die traditionelle Gleichenfeier musste allerdings in einer etwas anderen Art stattfinden.

Wahrer Luxus hält schon bald Einzug in Wien Döbling: Die Bautätigkeiten des Wohnbauprojekts „Cuvée 49“ der WINEGG Realitäten GmbH, welches in einer der besten Lagen Wiens entsteht, verlaufen planmäßig. Umgesetzt wird das beeindruckende Bauvorhaben von der Firma HEIDENREICH BAU, die als Partner der WINEGG besonders für Zuverlässigkeit, einen hohen Qualitätsstandard sowie Termintreue stehen. Die Fertigstellung ist für den April 2021 geplant.

Anlässlich der Vollendung des ersten Bauabschnitts überreichte DI Hannes Speiser, Prokurist der WINEGG, dem Geschäftsführer des beauftragen Bauunternehmens HEIDENREICH BAU Simo Djojic das Gleichgeld. In dieser symbolischen Dachgleiche ließ der Bauherr es sich natürlich nicht nehmen, dem gesamten Team zu danken: „Dass der Baufortschritt so gut verläuft, ist vor allem den Arbeitern zu verdanken, die obgleich der Krise und den einhergehenden Schutzmaßnahmen weiterhin eine großartige Leistung erbringen. Wir möchten uns dafür herzlich bedanken und wünschen allen Projektbeteiligten noch eine unfallfreie Fertigstellung!“, so DI Hannes Speiser.

Stillvolle Eigentumswohnungen im schönen Döbling

Der planmäßige Baufortschritt kommt vor allem den künftigen Eigentümern zugute, da bereits Besichtigungen vor Ort stattfinden können. Die ersten Verkaufsabschlüsse der luxuriösen 2- bis 4- Zimmer Wohnungen konnten schon erzielt werden. Überzeugt wurden die Interessenten unter anderem durch einen traumhaften Rund-um-Blick – sowohl über die Weingärten als auch stadteinwärts.

Insgesamt entstehen derzeit 11 hochwertige Eigentumswohnungen am Südhang des Kahlenbergs. Dabei scheint für jeden Geschmack etwas dabei zu sein: Jede Wohnung verfügt über großzügige Freibereiche in Form von Terrassen, Balkonen und Eigengärten, sowie einer High-End-Ausstattung. Während das DG Penthouse mit zwei Dachterrassen einen fantastischen Ausblick bietet, befindet sich im Erdgeschoss eine Wohnung mit 1.000 m2 Eigengarten inklusive Outdoor-Pool. Abgerundet wird das Neubauprojekt durch einen hauseigenen Weinkeller, bis zu 56 m² große erwerbbare Lagerräume und einer Tiefgarage.

Über WINEGG:

Seit über 20 Jahren ist die WINEGG als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler tätig. Das Kerngeschäft war in den Anfangsjahren das Zinshaus, doch in den letzten Jahren wurde auch das Bauträgergeschäft im Neubau forciert. Die Immobilien der WINEGG zeichnen sich durch eine hervorragende Mikrolage sowie eine hochwertige Ausführung und – speziell im Neubau – eine nachhaltige Konzeptionierung, beispielsweise in Form von kompakten, flexiblen Grundrissen aus.

