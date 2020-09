AVISO: 29. September, Buchpräsentation „Besser Essen - Wie wir über unseren Teller die Welt gestalten“ von Sebastian Bohrn Mena

Ehrenschutz: Vizekanzler Werner Kogler, Eröffnung: Botschafterin Republik Chile & Madeleine Petrovic, Grußworte: Bundesministerin Leonore Gewessler & Dompfarrer Toni Faber

Wien (OTS) - Das erste Buch des chilenisch-österreichischen Ökonomen & Aktivisten Sebastian Bohrn Mena erscheint am 20. September im Goldegg Verlag. In „Besser Essen - Wie wir über unseren Teller die Welt gestalten“ fasst er die Erkenntnisse und Erfahrungen aus zwei Jahren mit dem Tierschutzvolksbegehren zusammen. Er liefert einen Einblick hinter die Kulissen einer Industrie, in der oftmals die Profitmaximierung über dem Wohl von Tieren, Natur und Landwirten steht, und in der Intransparenz eher die Regel denn die Ausnahme ist.

Er zeigt Zusammenhänge zwischen brennendem Regenwald, Artensterben und Bauernsterben, Billigfleisch und Klimakrise auf. Gleichzeitig formuliert er die Perspektive für eine systemische Veränderung, die am eigenen Teller beginnt, aber in der Gemeinschaft von uns allen fortgeführt werden muss. Die bekannte Verhaltensforscherin Jane Goodall hat ein persönliches Vorwort beigesteuert. Sebastian Bohrn Mena wird aus dem Buch lesen, anschließend wird ihm die „Albert Schweitzer Medaille für humanitäre Verdienste“ verliehen.

Dienstag, 29. September 2020, 18:00 Uhr

Curhaus am Stephansplatz, Stephanisaal

Ehrenschutz: Werner Kogler, Vizekanzler & Bundesminister

Eröffnung: Gloria Navarrete Pinto, Botschafterin der Republik Chile &

Madeleine Petrovic, in Vertretung von Bundesminister Rudolf Anschober

Grußworte: Leonore Gewessler, Bundesministerin & Toni Faber, Dompfarrer St. Stephan

Moderation: Susanne Zobl, NEWS

