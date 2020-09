Vorarlberg-Wahlen – Rendi-Wagner und Deutsch gratulieren SPÖ zu Wahlerfolgen

Stichwahlen in Bregenz, Bludenz und Hard – SPÖ-Bürgermeistersessel in Bürs und St. Gallenkirch verteidigt – Dank an SPÖ Vorarlberg für engagierten Wahlkampf

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch gratulieren der SPÖ in Vorarlberg zu ihren Wahlerfolgen bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen. „Besonders erfreulich sind die Ergebnisse in Bregenz, Bludenz und Hard, wo unser ehemaliger Landesparteivorsitzender Michael Ritsch, Mario Leiter bzw. unser Landesparteivorsitzender Martin Staudinger mit jeweils einem Plus wichtige Erfolge erzielt haben und in die Stichwahl am 27. September kommen“, so Rendi-Wagner und Deutsch am Sonntag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Mit Bludenz und dem Kopf-an-Kopf-Rennen in Bregenz – Michael Ritsch geht mit dem langjährigen Bregenzer ÖVP-Bürgermeister Linhart in die Stichwahl – konnte die SPÖ auch in den Städten reüssieren: „In Bregenz hat die SPÖ deutlich zugelegt. Sowohl in den Städten als auch in kleineren Gemeinden konnte die SPÖ dazugewinnen.“ Erfolge gab es auch in zwei weiteren Gemeinden: „Bürs und St. Gallenkirch bleiben rot – die SPÖ konnte in beiden Gemeinden zulegen, die Bürgermeister Georg Bucher und Josef Lechthaler bleiben im Amt“, so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer erfreut. ****

Die Parteivorsitzende und der Bundesgeschäftsführer bedanken sich „für den engagierten Wahlkampf und den großen Einsatz der Vorarlberger SPÖ und ihrer Gemeindeorganisationen, der BürgermeisterInnen und der SpitzenkandidatInnen. Der Wahlkampf stand wegen Corona unter ganz besonderen Vorzeichen und war kein leichter. Umso erfreulicher sind die Erfolge, die die SPÖ in Vorarlberg erzielen konnte“. Rendi-Wagner und Deutsch wünschen viel Erfolg für die anstehenden Stichwahlen. (Schluss) bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/