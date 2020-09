Morgen um 20:15 Uhr auf PULS 24: Österreich am Beginn der zweiten Welle

PULS 24 mit einer Sondersendung zum Corona-Herbst - morgen um 20:15 Uhr. Außerdem: Michael Ludwig und Wolfgang Sobotka bei „Milborn“.

Wien (OTS) -

„Was wir gerade erleben, ist der Beginn der zweiten Welle“. So scharf kommentiert Bundeskanzler Kurz den beunruhigenden Anstieg an Infektionszahlen. Schärfere Maßnahmen und mehr Disziplin sollen den Anstieg bremsen. Doch alle Experten sind sich einig: Im Herbst und Winter werden die Zahlen wohl noch weiter steigen. Wie gehen wir um mit der drohenden zweiten Welle? Was bedeutet das für das tägliche Leben, Gesundheitssystem, Arbeitsplatz und Schule?

U.a. zu Gast in der PULS 24 Sondersendung um 20:15: Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, Unterrichtsminister Heinz Faßmann und der Impfstoff-Experte Markus Zeitlinger vom AKH Wien.

Im Anschluss bei „Milborn: Das PULS 24 Polit-Gespräch“: Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und erstmals seit seinem Auftritt im Ibiza-U-Ausschuss: Nationalratspräsident und Ausschuss-Vorsitzender Wolfgang Sobotka.





Newsroom Spezial – Die Angst vor dem Corona-Herbst

Morgen, Montag, 20:15 Uhr auf PULS24

Moderation: Alexandra Wachter

Im Anschluss: Milborn - Der PULS 24 Talk

Rückfragen & Kontakt:

Cornelia.doma @ prosiebensat1puls4.com