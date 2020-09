Housewarming-Party mit Josh und Abstand

In der My Smart City Graz stieg am Samstag die mit Abstand größte Housewarming Party Österreichs. Star-, Zaun- und Ehrengäste waren begeistert.

Graz (OTS) - Sogar Stargast Josh kam aus dem Schwärmen nicht heraus. „Ich habe schon viele Bühnen und Locations gesehen, aber das war einzigartig!“ Mister „Cordula Grün“ war am Samstag Hauptact der größten Housewarming Party Österreichs. Sie stieg – und das ließ Josh so schwärmen – in der neuen My Smart City Graz neben der Helmut-List-Halle, wo ein nachhaltiger Wohn- und Arbeitsstandort mit einer hohen Lebensqualität entwickelt wurde. Wohnen und Arbeiten, Beruf und Freizeit, Familien- und Freundeskreis in der My Smart City Graz findet alles an einem Ort statt. Über 500 Bewohner und Gäste feierten auf ihren Balkonen, Josh performte live auf der Bühne im Innenhof.

Dadurch konnten alle Covid-19-Präventionsmaßnahmen problemlos eingehalten werden. Die My Smart City Graz war gemeinsam mit Antenne Steiermark also nicht nur Host der größten Housewarming Party Österreichs, sondern auch der „mit Abstand“ größten! Mittendrin – natürlich mit Abstand – durften auch mehr als 200 glückliche Antenne-Hörer feiern. Sie hatten Tickets für Wohnungen (pro Balkon waren vier Hörer zugelassen) gewonnen und waren damit gleichzeitig Zaun- und Ehrengäste in der ersten Reihe.

Nach Josh heizten Antenne-DJ Markus Dietrich und DJ Robert Hitch den Besuchern bzw. den „Bewohnern“ der Housewarming Party ein. Sie schickten den Sound, wie man es aus der „Silent Disco“ kennt, direkt in die Kopfhörer der Feiernden auf den Balkonen.

