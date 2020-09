Wohnungsbrand – Person in Lebensgefahr

12.09.2020, 14:00 Uhr Wien-Favoriten

Wien (OTS) - Aus bislang unbekannter Ursache entstand heute am frühen Nachmittag ein Brand in einer Wohnung im 3. Stock eines Mehrparteienhauses. Die Löscharbeiten wurden durch die Berufsfeuerwehr Wien vor wenigen Minuten beendet. Bei dem Vorfall wurden einige Personen leicht verletzt und vor Ort durch die Berufsrettung Wien versorgt. Eine männliche Person wurde jedoch schwer verletzt. Zeugen berichten, dass der Mann aus dem 3. Stock gesprungen sei. Der schwer Verletzte, dessen Identität derzeit noch nicht bekannt ist, wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital gebracht, es besteht akute Lebensgefahr.

