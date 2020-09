VP-Schwarz: Peter Hacker unter Tausenden im Fußballstadion: Ausdruck maximaler Verantwortungslosigkeit

Infektionszahlen in Wien steigen stark an

Wien (OTS) - „Kaum war es seit Beginn der Corona-Pandemie wieder möglich, gemeinsam mit tausenden Zuschauern ein Fußballspiel live im Stadion zu verfolgen, ist es ausgerechnet Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, der sich bei der erstbesten Gelegenheit unter die Menge mischt - ohne MNS oder Einhaltung des Mindestabstands. Sein Auftritt im Rapid-Stadion ist ein Ausdruck maximaler Verantwortungslosigkeit und bezeugt, wie deutlich er seine Vorbildwirkung verfehlt“, zeigt sich die stv. Generalsekretärin und Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei, Gaby Schwarz, schockiert über den Stadionbesuch des Wiener Gesundheitsstadtrats, der auf Twitter festgehalten wurde.

„Es ist erschreckend, dass der Wiener Gesundheitsstadtrat scheinbar den Ernst der Lage immer noch nicht erkannt hat. Besonders in Wien steigen die Corona-Infektionszahlen derzeit stark an, woran Peter Hacker die Hauptverantwortung trägt: Weiterhin wird in Wien zu wenig getestet, die Tests dauern zu lange und gleichzeitig läuft das in der Pandemiebekämpfung entscheidende Contact Tracing nur schlecht ab“, so Schwarz abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/