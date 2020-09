„Europa in meiner Region“ im Nationalparkhaus wien-lobAU

Am 19. September 2020 findet im Nationalparkhaus wien-lobAU ein spannender Informationstag für alle WienerInnen statt

Wien (OTS) - Die Donau-Auen östlich von Wien wurden 1996 zum Nationalpark erklärt. Mit der internationalen Anerkennung des Nationalparks Donau-Auen wurden der Auftrag zur Erhaltung der Arten und der Lebensräume im Nationalpark und der Erhalt sowie die Schaffung von Erholungs- und Bildungsangeboten für die Besucherinnen und Besucher des Nationalparks miteinander verbunden. Für den Wiener Teil des Nationalparks wurde das Besucherzentrum „Nationalparkhaus wien-lobAU“ am Eingang zur Lobau errichtet. Das Nationalparkhaus wien-lobAU bietet Führungen, Lehrpfade, interaktive Besucherinformationsbereiche und vieles mehr an. Für Wiener Schulen ist auch eine der beiden Wiener Waldschulen, die vom Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien betreut werden, untergebracht.

Die Errichtung des Nationalparkhauses wien-lobAU wurde als Teil eines EU-Projektes umgesetzt und von der EU kofinanziert. Ziel des grenzüberschreitenden Projektes "Naturpädagogik Donau-Auen" war es, eine erlebnisreiche Ausstellung und eine geeignete naturpädagogische Leitlinie zu entwickeln. Dies erfolgte durch den Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Slowakei (Daphne) und der Tschechischen Republik.

Der Informationstag am 19. September bietet im Rahmen des EU-Projektes die Gelegenheit zur ausgiebigen Besichtigung mit folgendem Programm:

ganztägig Führungen durch die Waldschule.

ganztägig Führungen durch die permanente Ausstellung

kostenlose Exkursionen in den Nationalpark Donauauen

Ausstellung "25 Jahre Österreich in der Europäischen Union – Wachsen in Europa"

EU-Projekte in Österreich vor den Vorhang

„Europa in meiner Region“ ist eine Kampagne der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten, um Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Union geförderte

EU-Projekte bewusst zu machen. In Österreich werden heuer 25 Projekte vor den Vorhang geholt. In Wien präsentiert sich - neben dem Nationalparkhaus - das innovative Bildungsprojekt für Jugendliche „Jugendcollege AMS wien“. Die EU-Projekte in der Seestadt wurden am Samstag, 12.09.2020, im Rahmen des Seestadt Straßenfestes vorgestellt.



Bitte merken Sie vor:

Europa in meiner Region

Datum: Samstag, 19. September, 10.00 bis 18.00 Uhr

Ort: Nationalparkhaus wien-lobAU, 1220 Wien, Dechantweg 8

Führungen durch die Ausstellungen und Waldschule:

Beginn zur vollen Stunde, letzte Führung um 17.00 Uhr.

Beginn zur vollen Stunde, letzte Führung um 17.00 Uhr. Exkursionen in den Nationalpark Donauauen:

10.00 und 14.00 Uhr

Anmeldung Exkursion:

E-Mail: nh @ ma49.wien.gv.at, Tel. 01/4000-49495

(begrenzte Anzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern)

Treffpunkt: Nationalparkhaus wien-lobAU

www.nph-lobau.wien.at

www.europa-in-meiner-region.at

#EUinmyregion

Rückfragen & Kontakt:

Ing. Johann Berthold

Stadt Wien- Nationalparkhaus wien-lobAU

+43 1 4000 49495

nh @ ma49.wien.gv.at



Mag. Karolina Garycki-Mrugacz

Stadt Wien - Europäische Angelegenheiten

+43 1 4000 27062

karolina.garycki-mrugacz @ wien.gv.at

www.europa.wien.gv.at