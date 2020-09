FPÖ – Schnedlitz: Während seiner Abwesenheit hat mir Kogler besser gefallen

Herunterspielen des schwarz-grünen Coronawahnsinns ist nicht tragbar – von Anfang an wurde Angstpolitik vonseiten der Regierung betrieben

Wien (OTS) - „Der grüne Vizekanzler ist bisher in seiner Regierungsfunktion nur durch Filibusterei, durch sein mehrfaches öffentliches Abtauchen und durch seine mehr als fragwürdigen Interviews aufgefallen. Auch sein heutiger Versuch, die verschärften österreichweiten Corona-Maßnahmen zu rechtfertigen, bestätigte lediglich sein inhaltsloses Agieren - während seiner Abwesenheit hat mir Kogler besser gefallen“, sagte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz zu den Aussagen von Vizekanzler Kogler im Ö1-„Journal zu Gast“. „Anscheinend ist es aber seine einzige Rolle in dieser unseligen Regierung permanent den Coronawahnsinn und den Schaden, den ÖVP und Grüne damit anrichten, herunterzuspielen – denn viel mehr kommt von ihm nicht.“

„Natürlich wurde von Anfang an Angstpolitik vonseiten der Regierung in der Corona-Krise betrieben, auch wenn dies heute der Grünenchef im ORF-Interview abgestritten hat. Die einzige erkennbare Strategie in diesem schwarz-grünen Coronawahnsinn ist nämlich, dass Kurz, Kogler, Anschober und Nehammer ihre massive Panik- und Angstmache bis weit in den kommenden Winter hinein fortsetzen wollen – und dazu hat heute der grüne Vizekanzler einen weiteren unrühmlichen Beitrag geleistet“, kritisierte der FPÖ-Generalsekretär.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at