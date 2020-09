Muchitsch zu Kogler: „Schluss mit leeren Versprechen! Erhöhung des Arbeitslosengelds ist Gebot der Stunde“

SPÖ bringt Antrag auf Erhöhung des Arbeitslosengelds um durchschnittlich 300 Euro pro Monat ein

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch fordert den grünen Vizekanzler Kogler auf, seine leeren Versprechen zu beenden und endlich für eine Erhöhung des Arbeitslosengelds zu sorgen. „Es reicht nicht aus, wenn der Vizekanzler im Radio Forderungen an seinen türkisen Koalitionspartner richtet“, sagt Muchitsch, der die Grünen aufruft, jetzt endlich zu liefern. „Die arbeitslosen Menschen in Österreich können sich einen weiteren Bauchfleck der Grünen einfach nicht mehr leisten!“ Muchitsch bekräftigt dabei die Forderung der SPÖ nach einer Erhöhung des Arbeitslosengeldes von 55 auf 70 Prozent des letzten Einkommens. „Das sind durchschnittlich 300 Euro mehr pro Monat für jene Menschen, die in der Krise ihren Job verloren haben“, so Muchitsch. ****

Muchitsch bekräftigt die Kritik der SPÖ „am türkis-grünen System aus Einmalzahlungen“. Es muss endlich Schluss sein mit der Verteilung von Almosen, so Muchitsch, der daran erinnert, dass 50 Prozent der Menschen, die zwischen Mai und August arbeitslos waren, nicht einmal diese Einmalzahlung erhalten haben. „Die türkis-grüne Regierung muss jetzt endlich die sozialen Folgen der Corona-Krise bekämpfen, dringend erforderliche Maßnahmen zur Stärkung des Arbeitsmarkts setzen und sich um jene kümmern, die keinen Job mehr finden.“

Derzeit steht eine offene Stelle mehr als sechs arbeitslosen Menschen gegenüber, sagt Muchitsch, der befürchtet, dass sich dieses Verhältnis im Herbst noch „dramatisch verschlechtern könnte“: „Die türkis-grüne Planlosigkeit und die Entlassungen bei Großbetrieben wie Swarovski, ATB und MAN sind die Vorboten einer zweiten Kündigungswelle“, sagt Muchitsch, der die Regierung auffordert, endlich aktiv zu werden. (Schluss) ls

