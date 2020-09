„Sport am Sonntag“ mit Hannes Reichelt live im Studio

Am 13. September um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert „Sport am Sonntag“ am 13. September 2020 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Ski alpin: Hannes Reichelt live im Studio

Österreichs Ski-Legende vor seiner 20. Weltcup-Saison

Tennis: Dominic Thiem bei den US Open

Die Bilanz des Grand-Slam-Turniers in der Blase von New York

Fußball: Die Bundesliga-Klubs auf dem Weg nach Europa

Salzburg, Rapid, Wolfsberg, LASK, Hartberg – wer schafft es in welche Liga?

Formel 1: Der 1.000 Grand Prix von Ferrari in Mugello

Weltpremiere für die Formel 1 auf der Heimstrecke der Scuderia

Schwimmen: Felix Auböck live im Gespräch

Österreichs Schwimm-Ass in seiner neuen Wahlheimat England auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio

