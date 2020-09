PK: Pflegereform ante portas: Was sich 24-Stunden-BetreuerInnen und Agenturen von der Pflegereform und gesetzlichen Änderungen erwarten

Wien (OTS) - Die Fachgruppen Personenbetreuung und Personenberatung in den Wirtschaftskammern Niederösterreich und Wien laden am Mittwoch, 16. September 2020, um 10 Uhr zum Pressegespräch in den Saal 5 im Erdgeschoss des Hauses der Wiener Wirtschaft, Straße der Wiener Wirtschaft 1, 1020 Wien, ein.

Thema:

Gerade durch die Coronakrise zeigt sich: die zehntausenden in Österreich tätigen 24-Stunden-Betreuerinnen sind systemrelevant. Vor dem Hintergrund der gerade beginnenden Gespräche zur Pflegereform präsentieren VertreterInnen der Betreuerinnen und der Agenturen ihre Anliegen an die Politik für eine positive Entwicklung der 24h-Betreuung in Österreich:

wie kann die 24-Stunden-Betreuung auch in Zukunft finanziert werden?

wie erhalten wir die hohe Qualität bei der 24-Stunden-Betreuung, insbesondere in Hinblick auf die hervorragenden Ergebnisse einer aktuellen Qualitätskontrolle im Auftrag des Sozialministeriums?

Ihre GesprächspartnerInnen:

Mag. Harald G. Janisch, Obmann der Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Wien

Robert Pozdena, Obmann der Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer NÖ

Dr. Mario Tasotti, stv. Obmann der Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Wien

Bibiana Kudziova, Ombudsfrau für PersonenbetreuerInnen in der Fachgruppe Wien

Karin Hamminger, Präsidentin der Österreichischen Bundesinteressensgemeinschaft für Agenturen der Personenbetreuung (ÖBAP)





Wir ersuchen wegen der Corona-Maßnahmen um Anmeldung unter presse @ wkw.at



