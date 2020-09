NEOS: Nicht das Virus schafft die Verunsicherung, sondern die Regierung

Loacker: „Die Regierung hat Grün de facto abgeschafft. Wir brauchen aber eine Ampel, die nach definierten Schwellenwerten schaltet und nicht nach politischen Erwägungen.“

Wien (OTS) - „Ich gratuliere der Regierung zur größtmöglichen Verwirrung der Bürgerinnen und Bürger“, sagt NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker nach einer weiteren langen Pressekonferenz. „Sinn einer Ampel ist es, Klarheit zu schaffen und bundesweite Verschärfungen zu verhindern. Die Regierung hat weder das eine, noch das andere erreicht. Kein Mensch versteht, warum die Ampel nahezu im ganzen Land auf Grün steht, aber im ganzen Land, auch in den hintersten Tälern, die Maßnahmen verschärft werden. Dieses Verständnis ist aber wichtig, damit alle die notwendigen Maßnahmen mittragen und ein zweiter Lockdown wirklich verhindert werden kann.“

Eine Ampel müsse nach definierten Schwellenwerten schalten und nicht nach politischen Erwägungen, so Loacker. „Und es muss auch den Landeshauptleuten klar gemacht werden, dass regional nicht bedeutet, dass jeder macht, was er will, sondern, dass überall das passiert, was regional passieren soll und muss. Diese Chance hat Kanzler Kurz, indem er wieder einmal ohne jede wissenschaftliche Datengrundlage alle über einen Kamm geschoren hat, einmal mehr vertan.“

Statt die Bevölkerung weiterhin Tag für Tag aufs Neue zu verunsichern und insgeheim davon zu träumen, das Virus als erstes Land weltweit ausrotten zu können, sollten Kurz und Anschober lieber alles dafür tun, dass wir in den kommenden Monaten gut, sicher und möglichst unbeeinträchtigt mit dem Virus leben können, sagt Loacker: „Und dazu braucht es neben einer funktionierenden regionalen Ampel vor allem eines: Viel raschere Tests und Testergebnisse.“

