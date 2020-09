Bewohnerparken in der Inneren Stadt wird aktiviert

Erste Zusatztafeln wurden bereits angebracht

Wien/Innere Stadt (OTS) - Am Donnerstag, 10. September wurde damit begonnen, die Bewohnerparkplätze in der Inneren Stadt mit neuen Zusatztafeln zu versehen. Die gekennzeichneten Plätze sind damit wieder für Bewohnerinnen und Bewohner reserviert. An Werktagen dürfen von 8.00 – 16.00 Uhr auch Betriebe und soziale Dienste diese Zonen beanspruchen.

Nachdem im Mai 2017 ohne Einbindung des Bezirkes von der damaligen Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou und dem Präsidenten der Wiener Wirtschaftskammer Walter Ruck die Öffnung der Bewohnerparkplätze verkündet worden war, hat sich der Bezirk gegen dieses Vorhaben gestellt.

Im Rahmen einer Befragung sprachen sich 92,09 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner im Jänner 2018 für den Erhalt der damals geltenden Regelung aus und erteilten den Fraktionen der Inneren Stadt damit den klaren Auftrag, sich dafür einzusetzen. Bis hin zu einer Prüfung durch die Volksanwaltschaft wurden seitdem alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft. Es hat sich herausgestellt, dass die neue Verordnung sowie deren Beschilderung rechtlich gültig ist.

Die Fraktionen des Bezirkes haben sich daraufhin mehrheitlich dazu entschlossen, die Bewohnerparkplätze zu aktivieren. Gleichzeitig wurde in der letzten Bezirksvertretungssitzung im Juni 2020 eine Erhöhung der für Bewohnerinnen und Bewohner reservierten Stellplatzzahl von 20 auf 30 Prozent beschlossen. Am 31. Juli 2020 wurden im Finanzausschuss der Bezirksvertretung Innere Stadt die finanziellen Mittel zur Aktivierung des Bewohnerparkens einstimmig freigegeben.

„Die Bewohnerinnen und Bewohner haben ein Recht auf ihre Mobilität. Dazu gehört auch das Auto. Dafür werden wir uns weiterhin einsetzen“, so Bezirksvorsteher Markus Figl.

Jede Bewohnerin und jeder Bewohner der Inneren Stadt erhält in den kommenden Tagen eine schriftliche Verständigung.

Rückfragen & Kontakt:

MMag. Kathrin Zirbs

Mediensprecherin

+43 676 8118 01124

kathrin.zirbs @ wien.gv.at